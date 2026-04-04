Peso Pluma recibe las llaves de la ciudad en Texas: Inauguran su día oficial

El fenómeno global de los corridos tumbados ha alcanzado un nuevo reconocimiento en los Estados Unidos, consolidando a Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, como una de las figuras más influyentes de la música mexicana actual.

Un momento que consolida su identidad bicultural y su rápido ascenso a la fama, el intérprete fue honrado este 3 de abril en Texas, estado que proclamó oficialmente el “Día de Peso Pluma”.

Este reconocimiento celebra el impacto de un artista que ha logrado posicionar el regional mexicano en las listas de popularidad más exigentes del mundo.

Peso Pluma recibió reconocimiento en su antigua escuela ı Foto: Redes sociales

Antes de los reflectores del escenario, Peso Pluma protagonizó un emotivo regreso a su alma mater, la Samuel Clemens High School en San Antonio, Texas.

El artista, quien cursó parte de sus estudios en esta escuela, convivió de cerca con los alumnos y los integrantes de la banda de música del colegio.

Durante la visita, el intérprete de “Nueva Vida” repartió discos de vinilo, se tomó fotografías y escuchó con atención a los jóvenes talentos que tuvieron la oportunidad de tocar frente a él.

Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros alumnos a perseguir sus sueños

Expresó la dirección de la escuela a través de sus canales oficiales, agradeciendo la motivación y creatividad que el cantante inyectó en las próximas generaciones de estudiantes.

Peso Pluma regalando vinilos y firmando autógrafos para los niños de la escuela dónde estudió en San Antonio, Texas. pic.twitter.com/TGwYDWdTVP — Mel ✨🦂 (@MelissaGL_) April 3, 2026

Pepe Aguilar y Peso Pluma en el escenario

La celebración del “Día de Peso Pluma” culminó con un broche de oro durante su concierto en San Antonio. La noche se tornó histórica cuando Pepe Aguilar, una de las figuras más respetadas del regional mexicano, apareció en el recinto para acompañar al joven artista.

Visiblemente emocionado, Hassan presentó al heredero de la dinastía Aguilar con palabras de profunda admiración.

Lo respeto con mi alma, con mi vida y con mi corazón. Es un artista que siempre he escuchado desde que estaba niño

Tras un abrazo que simbolizó la unión de dos épocas de la música mexicana, Pepe Aguilar tomó el micrófono para abrir su participación con el clásico “El Rey”, desatando la euforia total de los asistentes.

Este encuentro no solo valida el lugar de Peso Pluma dentro de la industria, sino que marca una alianza de respeto mutuo entre la tradición y la nueva ola del género en el siglo XXI.