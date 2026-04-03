The xx hace un épico regreso en Ciudad de México

Luego de llamar la atención como una joven promesa de la música desde su formación en el año 2005, The xx gozó de buena popularidad y llamó la atención de millones en el mundo a lo largo de los siguientes años con múltiples presentaciones en vivo, algunos premios y los lanzamientos de sus hasta ahora tres álbumes: xx (2009), Coexist (2012) y I See You (2017).

Muchos fans de la banda recuerdan todavía con tristeza el año 2018, cuando inesperadamente se dio su adiós sin que supiéramos qué pasaría después. Tras una larga ausencia de la escena musical, la noche del Viernes 3 de abril marcó el esperado regreso a los escenarios de Romy, Jamie y Oliver juntos con un concierto que dejó emocionados y alegres por igual tanto a los músicos como a los afortunados asistentes, quienes se encargaron de llenar el primer concierto del grupo en ocho años.

▶ #Video | The XX regresa a los escenarios después de ocho años de ausencia e inició su fiesta en Ciudad de México con uno de sus clásicos: "Crystalised"



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La histórica velada comenzó apenas pasadas las 21:00 horas con “Crystalised” entre una gran ovación del público mientras Romy en la guitarra y Oliver en el bajo aparecían juntos en medio del escenario, la atmósfera era de fiesta y parecía que el tiempo no había pasado para la banda que lució desde el principio igual que en sus mejores épocas.

Más tarde, antes de que comenzará a sonar “Islands”, clásico indispensable de la agrupación, Oliver saludó en claro español, preguntando a sus fans cómo estaban. “Muchas gracias Ciudad de México, estábamos soñando con este momento desde hace mucho, este es nuestro primer concierto en ocho años y significa mucho para nosotros poder compartir esto con ustedes”, expresó Romy después.

Cuando sonó “Angels”, otro tema importantísimo, llegó un auténtico momento de piel chinita con absolutamente todos cantando en coro “They would be as in love with you as I am”, acompañando a la cantante del grupo. Con cada canción que pasaba podía notarse la emoción del trío por estar de regreso juntos haciendo lo que más les gusta.

▶ #Video | No podía faltar "Islands" en el regreso de The XX, que lució como en sus mejores épocas



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La música en vivo continuó entre pasajes sonoros emotivos que invitaban a perderse en ellos y texturas de música electrónica dignas de las pistas de baile, cortesía de Jamie xx en los sintetizadores. Los fans presentes nunca dejaron de expresar su alegría por estar compartiendo ese instante con la banda y en algún momento sus integrantes aprovecharon para aclarar que el público mexicano es uno de los mejores del mundo, razón por la que se eligió a México para iniciar esta reunión.

Un emocionado Oliver bajó a cantar entre los presentes y algunos temas después “On Hold” marcó otro de los mejores momentos de la noche. Otra de las canciones que no podían faltar en una ocasión tan especial era “I Dare You”, durante la cual nuevamente todos los fans cantaron. Antes del final, una gran ovación más llegó al sonar “Intro”.

The xx dejó claro en su regreso que el público le extrañaba y que estamos ante una nueva etapa en la historia del grupo. Luego de dos fechas más en Ciudad de México, la agrupación seguirá con su nueva gira de conciertos en diversos países, siendo el festival de Coachella (Indio, California) su siguiente destino.