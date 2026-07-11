La Ciudad de México se prepara para una de sus celebraciones más antiguas y emblemáticas: la Feria de las Flores San Ángel 2026, que cumple su edición número 169. Del 11 al 19 de julio, las calles, plazas y museos de la colonia San Ángel se llenarán de color, tradición y música.

Pero esta feria no sólo es un escaparate de la riqueza floral de la capital y del talento de los floricultores, sino también un punto de encuentro cultural que reúne a miles de visitantes cada año. Además, habrá conciertos gratuitos, talleres y más de 130 actividades. Conoce la programación aquí.

¿Qué artistas se presentarán en la Feria de las Flores San Ángel 2026? Checa la programación

La música será protagonista de la Feria de las Flores de San Ángel 2026, pues habrá 64 conciertos gratuitos en distintos escenarios, siendo el Parque de la Bombilla la sede principal.

La alcaldía Álvaro Obregón confirmó la participación de artistas nacionales e internacionales que harán vibrar a los asistentes:

Renee , Los Ángeles de Charly y Los Askis –12 de julio –12 de julio

Ale Robles con Mariachi, Orquesta de la Marina, Danzón de la Tercera Edad, Gran Sur e Iraida Noriega –16 de julio

Musas Sonideras, Belafonte Sensacional y Andrea Echeverri –17 de julio

Cecilia Toussaint y Matute –18 de julio

Sonora Dinamita y Los Llayras–19 de julio

🌺¡La #FeriaDeLasFlores2026 llega este sábado!



Del 11 al 19 de julio, San Ángel será sede de la edición 169 de una de las tradiciones más emblemáticas de la Ciudad de México, con más de 130 actividades, 64 conciertos y miles de visitantes.

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Además de los conciertos, en la Feria de las Flores de San Ángel 2026 habrá más de 130 actividades culturales, la participación de 84 floricultores de zonas como San Bartolo Ameyalco, Tlalpan, Cuemanco y Xochimilco, así como la oferta gastronómica de 11 restaurantes y 56 comercios con antojitos, postres y dulces tradicionales.

Y, para quienes quieran adentrarse al mundo de la floricultura, habrá talleres como:

Hotel para polinizadores

Alcancía de ajolotes

Papiroflexia

Instrumentos prehispánicos

Grabado de esténciles florales

Taller de impresión floral

Taller de escritura

Taller de dibujo

Este año la Feria de las Flores de San Ángel 2026 es muy especial, pues Marruecos es el primer país invitado al evento desde su creación, hace casi 170 años. El país africano contará con varios stands donde compartirán parte de su gastronomía, textiles y artesanías.

🌍Este año haremos historia con Marruecos como primer país invitado desde su creación hace casi 170 años, fortaleciendo el intercambio cultural y proyectando a Álvaro Obregón como una alcaldía abierta al mundo.#FeriaDeLasFlores2026

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