La Ciudad de México se prepara para una de sus celebraciones más antiguas y emblemáticas: la Feria de las Flores San Ángel 2026, que cumple su edición número 169. Del 11 al 19 de julio, las calles, plazas y museos de la colonia San Ángel se llenarán de color, tradición y música.
Pero esta feria no sólo es un escaparate de la riqueza floral de la capital y del talento de los floricultores, sino también un punto de encuentro cultural que reúne a miles de visitantes cada año. Además, habrá conciertos gratuitos, talleres y más de 130 actividades. Conoce la programación aquí.
¿Qué artistas se presentarán en la Feria de las Flores San Ángel 2026? Checa la programación
La música será protagonista de la Feria de las Flores de San Ángel 2026, pues habrá 64 conciertos gratuitos en distintos escenarios, siendo el Parque de la Bombilla la sede principal.
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La alcaldía Álvaro Obregón confirmó la participación de artistas nacionales e internacionales que harán vibrar a los asistentes:
- Renee, Los Ángeles de Charly y Los Askis–12 de julio
- Ale Robles con Mariachi, Orquesta de la Marina, Danzón de la Tercera Edad, Gran Sur e Iraida Noriega–16 de julio
- Musas Sonideras, Belafonte Sensacional y Andrea Echeverri–17 de julio
- Cecilia Toussaint y Matute–18 de julio
- Sonora Dinamita y Los Llayras–19 de julio
Además de los conciertos, en la Feria de las Flores de San Ángel 2026 habrá más de 130 actividades culturales, la participación de 84 floricultores de zonas como San Bartolo Ameyalco, Tlalpan, Cuemanco y Xochimilco, así como la oferta gastronómica de 11 restaurantes y 56 comercios con antojitos, postres y dulces tradicionales.
Y, para quienes quieran adentrarse al mundo de la floricultura, habrá talleres como:
- Hotel para polinizadores
- Alcancía de ajolotes
- Papiroflexia
- Instrumentos prehispánicos
- Grabado de esténciles florales
- Taller de impresión floral
- Taller de escritura
- Taller de dibujo
Este año la Feria de las Flores de San Ángel 2026 es muy especial, pues Marruecos es el primer país invitado al evento desde su creación, hace casi 170 años. El país africano contará con varios stands donde compartirán parte de su gastronomía, textiles y artesanías.
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