Feria de Tlaxcala va por estrenar recinto

Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026 será completamente nueva, con instalaciones renovadas, espacios más amplios y mejores servicios para recibir a miles de familias, afirmó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros durante un recorrido de supervisión por las obras del recinto ferial.

La mandataria estatal constató los avances de la rehabilitación integral del inmueble, cuya intervención permitirá mejorar la experiencia de visitantes, comerciantes, artesanos, expositores y artistas durante una de las celebraciones más importantes de la entidad. Entre las principales obras destaca la construcción del nuevo palenque, que tendrá capacidad para cinco mil 800 espectadores y se perfila como uno de los más grandes del país.

“Será una feria totalmente nueva. Prácticamente se reconstruyó gran parte de la infraestructura y ahora tendremos espacios mucho más amplios. El nuevo palenque tendrá capacidad para cinco mil 800 personas, incluso superior al de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, que cuenta con alrededor de cuatro mil 700 lugares”, señaló Cuéllar Cisneros, quien destacó que la transformación del recinto permitirá recibir espectáculos de gran formato, incrementar la afluencia de visitantes y fortalecer la proyección turística, cultural y comercial de Tlaxcala.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Eduardo Hernández, informó que actualmente se realiza el montaje de la estructura del nuevo palenque. Explicó que el proyecto también incluye nuevos restaurantes, zona renovada de bares, espacios para la venta de artesanías y un lienzo charro completamente techado, con mejores condiciones de seguridad, comodidad y funcionalidad. Agregó que los trabajos avanzan conforme al programa establecido, con el propósito de que la feria ofrezca a sus visitantes una experiencia completamente renovada.