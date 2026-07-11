Detienen a hermano de Álvarez Puga acusado de fraude al fisco

La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió en Cancún, Quintana Roo, al empresario Alejandro Mario Álvarez Puga por un caso fiscal de 2016. La orden judicial lo relaciona con la probable omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con un perjuicio al erario de cuatro millones 618 mil 798 pesos.

Elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron el mandamiento judicial a las 21:26 horas del jueves 9 de julio. La captura ocurrió sobre el bulevar Kukulcán, dentro de la zona hotelera del municipio de Benito Juárez.

La FGR aclaró que este expediente no corresponde a la investigación relacionada con Víctor Manuel Álvarez Puga, hermano del detenido. La institución precisó que ambos procedimientos derivan de hechos distintos, y que Alejandro Mario fue detenido por su posible responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Álvarez Puga quedó bajo custodia de las autoridades federales y comenzó su traslado a la Ciudad de México. La ficha oficial identificó a la corporación ministerial como responsable de la aprehensión.

Tras su captura, el detenido quedó a disposición de un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur. Sin embargo, el documento del Registro Nacional de Detenciones consultado este viernes aún lo reportaba “en traslado” hacia ese complejo judicial.

Según la FGR, la comparecencia ante el juez permitirá dar continuidad al proceso por la posible comisión del delito de defraudación fiscal. La orden de aprehensión deriva de una indagatoria de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

Agentes de la Fiscalía contaron con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina durante el operativo que permitió la captura del empresario. El comunicado no detalló si el dispositivo requirió cateos ni informó sobre el aseguramiento de bienes o documentos.

Hasta la consulta del registro, Álvarez Puga permanecía bajo responsabilidad del juez federal con sede en el Reclusorio Sur. La autoridad judicial deberá definir su situación conforme avance la audiencia correspondiente.

Esta detención ocurre en un contexto marcado por la investigación abierta en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, hermano del detenido, señalado por autoridades mexicanas por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Ese expediente está relacionado con una supuesta red de empresas fachada y el desvío de recursos públicos por casi tres mil millones de pesos.

Álvarez Puga desarrolló su actividad empresarial en un terreno donde convergen servicios legales, manejo laboral y diseño de estructuras corporativas. Su trayectoria quedó ligada a un grupo de negocios que operó mediante distintas sociedades y que alcanzó presencia entre clientes del sector público y privado por reestructurar esquemas fiscales.

En ese sector, los Álvarez Puga alcanzaron notoriedad por su presencia en el mercado de la tercerización de servicios, antes de que ese modelo quedara bajo mayor escrutinio de autoridades hacendarias y laborales hace una década.