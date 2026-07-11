Honran a misión de apoyo y rescate tras sismos en Venezuela

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este 10 de julio al Agrupamiento de Ayuda Humanitaria Yumare y afirmó que sus integrantes representaron “lo mejor de nuestro país” durante la misión de rescate que cumplieron tras los terremotos registrados en Venezuela.

Durante la ceremonia en el Campo Militar Estratégico Conjunto de Santa Lucía, el comandante de la brigada entregó a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas una carta de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, así como la presea Héroe de Venezuela de Primera Clase, máximo reconocimiento de esa nación por labores de asistencia humanitaria.

El Dato: Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó que el número de muertos por los dos terremotos ha aumentado a 4 mil 118 personas.

Ante los 264 militares y 18 binomios caninos que formaron parte de la delegación mexicana, Sheinbaum Pardo les agradeció su disciplina, preparación y vocación de servicio: “México no mira hacia otro lado cuando un pueblo hermano sufre”, declaró al sostener que cada integrante mostró el rostro de un país solidario, fraterno y humanista.

“Rescatar una vida es un acto profundamente humano, es negarse a ser indiferentes frente al sufrimiento de otros. Es no rendirse cuando aún existe la esperanza”, expresó la Presidenta. También señaló que servir a la patria significa ayudar a quienes enfrentan una emergencia, sin importar su lugar de origen.

70 toneladas de ayuda humanitaria se entregaron a Venezuela

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, destacó que “la misión llevó a Venezuela el rostro generoso de México, el espíritu solidario de nuestras Fuerzas Armadas y la esperanza de todo un pueblo que nunca permanece indiferente ante el dolor humano”.

Trevilla Trejo informó que Yumare constituyó la segunda delegación más numerosa entre los 26 países que enviaron apoyo a Venezuela. El nombre de la unidad provino de la ciudad cercana al epicentro del movimiento de mayor magnitud.

El contingente rescató vivos a dos personas y dos perros y recuperaron los cuerpos de 92 víctimas. Los equipos ofrecieron dos mil 59 consultas, primeros auxilios y servicios médicos en la misión.

Por su intervención dentro de un edificio con riesgo de derrumbe y salvar dos vidas, el sargento Julio César Salina Santa María, el soldado Luis Eduardo Pacheco Bonifaz y el can Cabrío recibieron la condecoración al valor heroico. Otros nueve militares y el pastor belga malinois Brindis obtuvieron la presea al mérito militar después de localizar los cuerpos de siete personas que pertenecían a una misma familia en La Guaira.

La Comandanta Suprema de las FA durante la ceremonia de recepción al agrupamiento de rescatistas de la Defensa, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

A cuatro médicos militares también les otorgaron una condecoración por operar de urgencia a un soldado venezolano. El teniente coronel Eleuterio Jiménez García y los capitanes Rigoberto Aguilar Sánchez, Hermes Alfonso García Reyes y Daniela Urbán Montaño realizaron la cirugía urgente de páncreas en un quirófano móvil de campaña.

Estela Marina Lugo, embajadora de Venezuela en México, agradeció el despliegue y sostuvo que la brigada llevó algo que no figuraba entre los equipos ni suministros: “Ustedes no sólo llevaron consigo su experiencia, sus mochilas y sus instrumentos de trabajo; llevaron algo que no aparece en ningún inventario, llevaron esperanza”.

“Trabajaron sobre los escombros, hombro a hombro, en alma, cuerpo, corazón y vida con nuestros funcionarios de Protección Civil, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el pueblo venezolano y con otros grupos de rescatistas”, añadió la diplomática venezolana en su intervención.

Mantiene puente solidario

Por Yulia Bonilla

Previo a recibir al Agrupamiento de Ayuda Humanitaria Yumare, que retornó de Venezuela luego de brindarles apoyo tras la devastación de la capital, ocasionada por dos terremotos ocurridos hace tres semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que hay disposición para mantener la ayuda que sea necesaria.

La mandataria federal comentó que, por ahora, ya concluyó la etapa de rescate de personas, aunque el país continúa con el rescate de cuerpos entre los escombros, por lo que el equipo que se envió volverá al país este viernes.

Al respecto, afirmó que si su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, pide más ayuda, se le enviará: “Estamos esperando porque, digamos, la primera etapa de rescate prácticamente ha concluido, aunque siguen buscando, lamentablemente, cuerpos. Pero esta primera etapa de emergencia ya concluyó, que era la primera misión del equipo que enviamos. Si la presidenta decide pedirnos más ayuda, más apoyo en otros temas, por supuesto”.

La mandataria agregó que dos embarcaciones están a punto de llegar con más víveres que se recolectaron en diversos puntos de México: “Van dos barcos en camino. Deben estar por llegar en algunos días. Esos barcos llevan alimentos que fueron parte de donaciones que hizo la ciudadanía, la población en distintos lugares, a distintos gobiernos estatales y a la propia embajada de Venezuela en México. Y también llevan plantas de emergencia”.

Sobre las plantas de electricidad que se enviaron, comentó que cuentan con mayor potencia, pero por su peso no era posible llevarlas en avión.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, compartió un video en sus redes sociales donde muestra los víveres que se recolectaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los cuales fueron donados en su mayoría por trabajadores del recinto legislativo y proveedores, a los que agradeció el apoyo.

En cuanto a los diputados, comentó que fueron pocos, apenas cinco, los que se sumaron e instó a que la próxima semana decidan colaborar para reunir más ayuda porque “tenemos que sumarnos y ser solidarios con el pueblo de Venezuela”.