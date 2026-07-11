Acelera con CSP canje de armas: ya supera 40% de cifra sexenal de AMLO

Registros del programa Sí al desarme, sí a la paz

La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó en 21 meses 43 por ciento de las armas cortas y largas que captaron los programas de entrega voluntaria en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los registros analizados por La Razón muestran nueve mil 823 piezas frente a 22 mil 980 acumuladas entre 2018 y 2024, cifra que acerca al actual gobierno a la mitad del resultado previo antes de cumplir dos años.

El Dato: La Secretaría de la Defensa detalló que en lo que va de la actual administración, han sido decomisadas 28 mil armas de todo tipo en los operativos del Gabinete de Seguridad.

Ese avance también aparece en el promedio mensual. La gestión actual suma cerca de 468 canjes cada mes, mientras el periodo anterior cerró con 319 —una diferencia de 47 por ciento. El comparativo usa sólo armamento corto y largo. La Secretaría de Gobernación (Segob) reporta, además, mil 856 granadas, que elevan el balance oficial a 11 mil 679 piezas.

Bajo el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, el Gobierno federal convirtió un esquema antes disperso en una acción nacional con reglas comunes, tabuladores, anonimato y coordinación territorial. La Segob articula la operación con estados, municipios y organizaciones religiosas, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional recibe, valora y destruye cada pieza.

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El conductor de la unidad asegurada, ayer. ı Foto: Especial

Más que una modificación del canje tradicional, la diferencia radica en su estructura. Los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación establecen objetivos, responsabilidades institucionales, modalidades de entrega y criterios de compensación. Esa base permite aplicar el mismo procedimiento en distintas entidades y reduce la dependencia de campañas aisladas, presupuestos locales o jornadas sin continuidad.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, la coordinación representa uno de los componentes centrales del modelo: “La receta del éxito del desarme tiene varios ingredientes y uno de ellos es la coordinación con todas las instancias, que cada quien asuma su tramo de responsabilidad”.

El esquema también incorpora trabajo territorial y garantiza que las autoridades no investiguen el origen del armamento ni a quien lo entrega. El canje cobra relevancia ante su peso en la violencia letal. Durante el primer semestre de 2025, México registró 14 mil 488 presuntos homicidios, y siete de cada 10 se cometieron con arma de fuego. A partir de esa proporción, una estimación de La Razón ubica en cerca de 10 mil 418 las muertes por disparos en sólo seis meses.

Detalle de los artefactos decomisados por las autoridades en Ciudad Juárez. ı Foto: Especial

Para el Gobierno federal, cada arma retirada reduce riesgos dentro de los hogares y evita su posible uso en delitos, lesiones, feminicidios o accidentes. Los registros muestran que la gestión de Sheinbaum avanzó a mayor velocidad que la anterior, aunque todavía no permiten establecer cuánto de la disminución de homicidios puede atribuirse directamente al programa.

La reorganización aplicada por la gestión actual coincide con una de las principales recomendaciones de Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública. Tras documentar 31 mil 734 eventos de recolección de armas entre 2006 y 2024, señaló que las campañas anteriores perdían alcance por su falta de continuidad, difusión limitada y coordinación desigual.

Entre las recomendaciones del experto aparecen módulos permanentes, recompensas diferenciadas y una coordinación institucional más sólida, elementos que el diseño de la Presidenta busca fortalecer con reglas comunes y conducción federal.

Con evidencia internacional, los resultados más favorables corresponden a intervenciones nacionales que combinan retiro masivo con prohibiciones, registros y controles de compra. Australia redujo cerca de una quinta parte de su inventario mediante una reforma integral y distintos análisis hallaron descensos en suicidios y homicidios con arma de fuego tras programas de canje con estas características.

Para los expertos, el modelo de Sheinbaum comparte la escala federal y la articulación entre dependencias, aunque conserva el carácter voluntario. Su desempeño inicial muestra una captación más rápida que la del sexenio pasado, mientras la evaluación de su efecto sobre la violencia comienza a mostrarse en las series estadísticas aunque aún de forma tímida.

Cae conductor con 7 mil cartuchos

Por Elizabeth Hernández

Autoridades federales detuvieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, al conductor de un tractocamión que transportaba siete mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego, ocultos entre paquetes colocados dentro de la unidad.

La intervención ocurrió sobre la carretera federal Miguel Ahumada–Ciudad Juárez, donde personal de seguridad realizabarecorridos de inspección y vigilancia. Los agentes marcaron el alto al operador para efectuar una revisión preventiva del vehículo.

Durante el registro, los elementos localizaron diversas cajas que contenían las municiones y el accesorio óptico. El cargamento formaba parte de la mercancía trasladada por una empresa de paquetería, según el reporte oficial.Tras confirmar el hallazgo, integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República (FGR) arrestaron al chofer en el mismo punto carretero.

En el operativo también participó la Agencia de Investigación Criminal, área de la FGR encargada de tareas ministeriales y policiales. Las dependencias no precisaron el calibre de los proyectiles, el origen de las cajas o el destino del envío.

Conforme al procedimiento, los servidores públicos informaron al implicado sobre sus derechos constitucionales y trasladaron los indicios ante la autoridad competente.

El detenido, el tractocamión y el armamento quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que abrió la carpeta de investigación correspondiente. Será esa representación social la que determine la situación jurídica del conductor y establezca la procedencia del material.

El despliegue forma parte de las labores de supervisión del Gabinete de Seguridad en vías federales para detectar el transporte de armamento, municiones u otros objetos ilícitos.