Alan Jackson, una de las mayores figuras del country, puso punto final a una carrera legendaria anoche, en Nashville, Tennesse, con Última llamada: Una más por el camino – El final en el Nissan Stadium.

Como parte de la despedida del intérprete, Taylor Swift se unió de forma virtual al evento. La cantante envió un emotivo video que fue proyectado en las pantallas del estadio, pero, contrario a lo que se esperaría para una estrella de su magnitud, fue abucheada por el público, en la ciudad donde se crió desde los 14 años.

Así fue el homenaje a Alan Jackson

La velada para despedir a Alan Jackson reunió una larga lista de estrellas que presenciaron gozosos el talento del cantante de 67 años. Entre ellos, destacan: Carrie Underwood y varios miembros talentosos de la propia familia de Jackson, como Adam Wright, Big City Brian Wright y Carlisle Wright.

Última llamada: Una más por el camino – El final incluyó un homenaje colectivo con las estrellas del country presentes. George Strait lo acompañó en “Murder On Music Row”, mientras Cody Johnson interpretó “Job Description”. Carrie Underwood cantó “Everything I Love” y recordó que Alan Jackson fue su primer concierto en 1994.

Thomas Rhett eligió “Small Town Southern Man”. Luke Combs honró las raíces obreras de su familia con “Hard Hat and a Hammer”, y Eric Church ofreció una emotiva versión en solitario de “Someday”. Finalmente, todos los artistas cerraron con “Pop a Top”.

Hace cinco años, Alan Jackson reveló que padece una condición nerviosa degenerativa que afecta su equilibrio llamada enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Tras su retiro, el cantante se dedicará a descansar y disfrutar de su familia.

Taylor Swift es abucheada en Nashville, durante homenaje al cantante Alan Jackson

Alan Jackson también recibió un mensaje especial de Taylor Swift, pero parece que al público no le agradó. La cantante estadounidense envió un clip en el que agradece al intérprete por su música y por inspirarla.

Sin embargo, fue abucheada por parte del público. En algunos videos que circulan en redes sociales se oye tan sólo unos vítores repartidos.

Taylor Swift dijo: “Mi canción favorita tuya es ‘Drive’ porque en esa canción pintas un cuadro tan vívido y nos dejas entrar en los detalles de tu vida personal, y sé que ese fue un ejemplo tan bueno para mí de ver a una edad temprana, un artista que simplemente deja que los fans entren en los detalles de su vida.

“Te aprecio tanto por las formas en que me has tratado a mí y a otros artistas y compositores con tanto apoyo y aliento a lo largo de los años, y estoy tan emocionada por ti haciendo este espectáculo y simplemente te aprecio tanto. ¡Te quiero!”, finalizó.

Taylor Swift left a video message for Alan Jackson’s final full-length concert of his career at Nissan Stadium. pic.twitter.com/Vv3WuW8IxG — Pop Crave (@PopCrave) June 28, 2026

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