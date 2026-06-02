Las románticas FOTOS de Dua Lipa de su boda con Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner ya son marido y mujer. La noticia se dio a conocer el pasado 31 de mayo cuando en redes sociales, comenzó a circular una imagen de la pareja saliendo de un recinto después de su boda.

Sin duda alguna, el matrimonio de las celebridades era uno de los más esperados por el público en general, pues desde el inicio de su relación, la pareja parece haber comenzado como una historia de amor de película.

Callum Turner reveló que conoció y se enamoró de Dua Lipa mientras ambos leían una novela del escritor argentino Hernán Díaz:



“Nos sentamos uno al lado del otro y descubrimos que estábamos leyendo el mismo libro, ‘Trust’ ('fortuna'), de Hernan Diaz, lo cual es una locura. Yo… pic.twitter.com/WMTICEiMQT — Juanito Say (@JuanitoSay) June 1, 2026

Fue Callum Turner quien en el pasado confesó que conoció y se enamoró de Dua Lipa mientras ambos leían un libro del escritor argentino Hernán Díaz y por azares del destino, resultó que estaban leyéndolo de manera simultánea e iban en el mismo capítulo.

“Nos sentamos uno al lado del otro y descubrimos que estábamos leyendo el mismo libro, ‘Trust’ de Hernán Díaz, lo cual es una locura. Yo acababa de terminar el primer capítulo; ella también, y le dije: ‘Entonces estamos en la misma página’”, contó él en una entrevista.

Dua Lipa comparte fotos inéditas de su boda

Dua Lipa publicó una serie de fotos después de que se revelara que se había casado, en lo que podemos ver con mayor detalle la apariencia de su vestido y el gran amor con Callum que celebraron al contraer matrimonio.

“31.05.2026“, escribió en referencia al día de su boda. Además, en las fotos podemos ver varias imágenes. La primera es quizás una de las más románticas, pues vemos a los recién casados sentados juntos mientras se besan y el sombrero de ella cubre sus rostros.

La segunda imagen muestra un conjunto de la marca Jacquemus; un traje sastre con falda larga y con un sombrero de ala ancha. Llevó el cabello suelto y bien peinado, junto con flores blancas con centro amarillo.

La tercera imagen, en blanco y negro, muestra a la pareja muy emocionada mientras que les lanzan arroz y ellos salen del recinto donde contrajeron nupcias. Una última foto los muestra de espaldas mientras bajaban las escaleras del lugar.

Dua Lipa se casó en una en una íntima ceremonia civil celebrada en el histórico ayuntamiento Old Marylebone Town Hall de Londres

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