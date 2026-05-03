Marco Rubio es DJ en una boda y el VIDEO se vuelve viral

El secretario de Estado de Estados Unidos se hizo viral en redes sociales luego de que se publicaran videos en los que aparece siendo DJ en una boda familiar; hacen memes y se generan diversas reacciones.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino compartió este sábado un video en el que se puede apreciar a Marco Rubio animando una boda familiar al convertirse en DJ y seleccionar la música del evento.

En el video que tiene una duración de menos de un minuto se puede apreciar a varias personas con vestimenta formal brincando al ritmo de la música, y al fondo se aprecia al DJ acompañado del secretario de Estado con un par de audífonos.

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Posteriormente se publicó un video que fue tomado enfocando a Marco Rubio, mientras este se encuentra detrás de una computadora mientras suena la canción “Feel so Close” de Calvin Harris.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

Reacciones del video viral de Marco Rubio como DJ

Entre las reacciones que ambos videos han desatado en redes sociales, algunos de los internautas aseguran que es increíble ver a un político de 50 años como DJ, pues demuestra que “estamos en una era completamente diferente”.

Muchos usuarios señalaron que el político estadounidense trabaja tan duro que merece disfrutar de un rato, y que seguramente los asistentes de la boda se sorprendieron con la actuación del político.

Además, algunos usuarios no desaprovecharon la oportunidad y comenzaron a generar imágenes con inteligencia artificial en las que aparece el secretario de estado con un atuendo distinto al traje habitual, audífonos y una mezcladora profesional.

Meme de Marco Rubio ı Foto: Redes Sociales

Mientras que otros no dejaron pasar esta ocasión y generaron memes en los que aparece un cardenal del Vaticano diciéndole al Papa León XIV que el hombre que se encuentra como DJ es el secretario de estado de Estados Unidos.

Esto debido a que recientemente medios estadounidenses señalaron que Marco Rubio viajará a Roma para reunirse con autoridades de Italia y del Vaticano para tratar temas relacionados con la tensa relación que existe actualmente con Estados Unidos.

Meme de Marco Rubio ı Foto: Redes Sociales

No todas las reacciones han sido positivas, pues algunos internautas señalan que si el presidente estadounidense, Donald Trump eligió a un DJ como secretario de estado “no es de extrañar que haya fracasado en cumplir con las expectativas.”

🇺🇸 | Marco Rubio se vuelve viral como DJ en una fiesta familiar.



El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sorprendió en redes sociales al aparecer como DJ durante una boda familiar, desatando una ola de reacciones y convirtiéndose rápidamente en tendencia. pic.twitter.com/ooICRM6hxh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 3, 2026

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