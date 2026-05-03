Así es la vida de Nicolás Maduro en la cárcel: lee la Biblia y pasa tiempo con otros reclusos, revela su hijo

Maduro Guerra comparte parte de las conversaciones que ha tenido con su padre

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, “Nicolasito”; el hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, habló sobre lo que pensó y sintió su padre el 3 de enero; cuando fue capturado por el gobierno de Estados Unidos.

En una entrevista con el medio El País, Maduro Guerra compartió que su padre le grabó un audio durante el primer bombardeo estadounidense en Caracas, mismo que dijo no hará público pero “en algún momento va a salir.”

En la entrevista “Nicolasito” compartió un fragmento del audio en el que Maduro dijo “Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante.” Además, señaló que su padre; y todos, pensaron que aquel 3 de enero el entonces presidente de Venezuela perdería la vida.

Nicolás Maduro y Nicolás Maduro Guerra ı Foto: Especial

Comunicación entre Nicolás Maduro y su hijo desde la cárcel

En la entrevista Maduro Guerra compartió que recibió una llamada de parte de su padre tras poco más de un mes desde que ocurrió la aprehensión, lo que provocó que “llorara un poquito.”

El hijo del expresidente venezolano ha grabado las llamadas que recibe como parte de los 510 minutos mensuales que tiene Nicolás Maduro para comunicarse desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Estados Unidos.

“Nicolasito” compartió que; como resultado de las negociaciones del gobierno de Delcy Rodríguez con Estados Unidos, a partir de Semana Santa Nicolás Maduro ha podido relacionarse con otros reos dentro de la prisión estadounidense.

Además, compartió entre risas durante la entrevista de El País que Nicolás Maduro ha dedicado gran parte de su tiempo dentro de prisión a leer la biblia, y que incluso “se la aprendió. Nos dice unos versículos locos.”

Perseverar es sostener el bien, cuidar la Paz, defender la verdad y seguir en oración. ¡Fe y unión! pic.twitter.com/S0OruFYJCt — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) May 3, 2026

Asegura que este acercamiento con la religión es nueva por parte de su padre, quien “nunca había sido así”, y ahora lo aborda durante las llamadas telefónicas con fragmentos específicos de la Biblia.

Pese a que Nicolás Maduro formaba parte de la devoción por Sathya Sai Baba; el líder espiritual y gurí de la India, ahora parece tener una inclinación hacia el Papa, de acuerdo con la información compartida por el medio.

El expresidente venezolano también ha dedicado parte de su tiempo dentro de la prisión estadounidense para leer diversos textos sobre Venezuela y Estados Unidos, por lo que incluso todos los títulos suman “como 60” libros que incluso intercambia con otros reclusos.

Nicolás Maduro Guerra incluso ha enviado textos sobre metafísica para su padre, y a Cilia Flores le envió el código penal de Nueva York para que esta pueda estudiarlo desde la misma prisión en la que se encuentra su esposo.

Sobre lo ocurrido el 3 de enero, Maduro Guerra señaló que “se cometieron errores de todos lados”, y que; pese a que la apertura política y económica se encontraba en deliberaciones en diciembre, Estados Unidos ya se encontraba en el Caribe.

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