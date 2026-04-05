Nicolás Maduro envía mensaje por Resurrección: ‘Gana la verdad, la esperanza nunca se pierde’

Figura de Nicolás Maduro al lado de una bandera de Venezuela, en una manifestación en Caracas.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se encuentra en prisión de Estados Unidos en medio de un proceso por presunto narcotráfico, envió un mensaje con motivo del Domingo de Resurrección, en donde enfatizó “la esperanza nunca se pierde” y que esta fecha representa el “triunfo de la verdad y el amor”.

A través de sus redes sociales, en un extenso mensaje que cita pasajes bíblicos relacionados con la festividad religiosa de este domingo, Maduro Moros recordó que el episodio de la Resurrección trae un mensaje de esperanza, paz, liberación y triunfo de la verdad.

Así, al recapitular varios pasajes de la Resurrección de Cristo, Nicolás Maduro asegura que “no hay resurrección sin pasión” y que “la esperanza nunca se pierde”.

También, sin mencionar el proceso que enfrenta en Estados Unidos, Maduro Moros aseguró que, según su interpretación de este pasaje bíblico, la Resurrección representa el “triunfo de la verdad y el amor” sobre “el odio y la mentira”.

Manifestantes exigieron liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, frente a Tribunal de NY, donde se llevó a cabo audiencia, el 26 de marzo. ı Foto: Reuters

“Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y de la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira: gana la verdad. No gana el odio: gana el amor”, expresó el expresidente venezolano.

En este sentido, Nicolás Maduro enfatizó que esta “victoria de la verdad y el amor” representa un llamado a “buscar la unidad, el diálogo, la reconciliación y la paz entre todos y todas”.

Asimismo, llamó a recordar las enseñanzas de los citados evangelios, los cuales, enfatizó, “nos dicen que hay que quitar la piedra del odio, de la mentira, de la división y del rencor”, y que la mayor enseñanza de la Resurrección es que “resucitar también es sanar, liberar, perdonar, reencontrarnos y volver a caminar juntos”.

Finalmente, Maduro Moros envió bendiciones a Venezuela y a “los pueblos del mundo”, y citó el pasaje bíblico Mateo 28:20, del cual destacó la oración: “Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”.

“Que el Señor Resucitado bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo, y nos llene de fe, de amor y de esperanza”, concluyó Maduro.

Este mensaje sigue a otro que, el 28 de marzo, difundieron Nicolás Maduro y Cilia Flores a través del mismo medio, en donde expresaron que “estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”.

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