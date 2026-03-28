Llama a la unión de Venezuela

Maduro envía mensaje desde prisión tras audiencia en Nueva York: “estamos bien, firmes y serenos”

Maduro y la exprimera dama Cilia Flores dijeron estar “bien”, “firmes” y “serenos” tras comparecer ante una corte federal de Nueva York

En una fotografía ilustrativa, Nicolás Maduro en un sketch judicial.
En una fotografía ilustrativa, Nicolás Maduro en un sketch judicial. Foto: Reuters / La Razón (con Gemini AI)
Por:
La Razón Online

Desde prisión, el derrocado presidente, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, la exprimera dama Cilia Flores, hicieron un llamado a la unidad en Venezuela, y se dijeron “bien”, “firmes” y “serenos” tras comparecer ante una corte federal de Nueva York.

En un mensaje difundido en la red social X, agradecieron al pueblo venezolano los mensajes, correos cartas y oraciones de solidaridad, que, afirman, “nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente”.

Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente. (...) Ese amor que ustedes nos hacen llegar se convierte en fuerza moral, en fortaleza interior y en compromiso con los valores más altos de la vida”, expresaron.

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En su mensaje, exhortaron a consolidar la “unidad nacional” y pidieron priorizar el “camino del diálogo”. Al citar una oración del Evangelio, instaron a orar a “porque los caminos de Dios se abren para los pueblos que perseveran en la verdad, en la paz y en la luz”.

“Gracias, de corazón, por sus mensajes, por sus cartas, por sus oraciones y por su amor inmenso. Nuestra gratitud, nuestra oración y nuestro abrazo espiritual están con ustedes, hoy, mañana y siempre”, concluye el mensaje.

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cehr

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