Niega juez en EU desechar juicio contra Maduro

Un grupo de coreanos apoya a Nicolás Maduro en la ciudad de Nueva York, ayer.

La segunda audiencia contra el expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se realizó ayer en una corte federal de Nueva York, donde el juez rechazó desestimar el caso por narcotráfico y confirmó que el proceso continuará su curso.

El magistrado fue categórico al considerar la solicitud de la defensa como una medida “demasiado seria”. Ambos imputados enfrentan acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armas, incluidos artefactos destructivos, en un expediente que el propio juzgador calificó como “único”.

El Dato: En su primera comparecencia, el exmandatario venezolano Nicolás Maduro se declaró “no culpable” y se definió a sí mismo como un “prisionero de guerra”.

El juez indicó que no lo considera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, al permanecer bajo custodia judicial.

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Uno de los puntos centrales de la sesión fue el reclamo de la defensa por la falta de acceso a recursos económicos. Sus abogados argumentaron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros revocó licencias que permitían utilizar activos del Estado venezolano para cubrir honorarios legales, lo que, afirman, limita su derecho a elegir representación.

El juez Alvin Hellerstein adelantó que emitirá una decisión sobre si ordena permitir el acceso a esos fondos, aunque dejó claro que el proceso seguirá independientemente del mecanismo de pago. También expresó críticas a la postura de la Fiscalía sobre el uso de sanciones a Venezuela como herramienta de política exterior, aunque reiteró su negativa a desestimar la causa. El proceso podría prolongarse durante años. Expertos estiman que el juicio formal no comenzará en el corto plazo, en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del magistrado para encabezar un litigio largo, tras reportes de lapsus, pausas constantes y dificultades para expresarse durante audiencias.

4 cargos enfrenta Nicolás Maduro en Nueva York

En el exterior del tribunal, desde primeras horas del día, grupos en favor y en contra del exmandatario protagonizaron momentos de tensión. La Policía de Nueva York intervino para evitar enfrentamientos, mientras simpatizantes denunciaron la captura como ilegal y opositores exigieron justicia.

Desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro ha sido procesado sólo por “una fracción” de los delitos que ha cometido y anticipó que podrían presentarse nuevos casos en su contra. Además, defendió la operación militar del pasado 3 de enero que derivó en su captura en Caracas, al calificarla como una acción contra un hombre “sumamente peligroso”. Por su parte, el diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, hijo del exmandario, calificó el proceso como “ilegítimo e ilegal” y llamó a respaldar la liberación de su padre y de la diputada Cilia Flores. En declaraciones previas, aseguró que ambos se encuentran “muy bien, fuertes” y con ánimo.