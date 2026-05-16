David Gross, Premio Nobel de Física, lanza alarmante predicción: ¿El fin de la humanidad?

David Gross, ganador del Premio Nobel de Física en 2004 por descubrir cómo se comportan las partículas llamadas quarks, lanzó una alerta preocupante, las probabilidades de que sigamos vivos en 50 años son “muy bajas”.

Su predicción no es a la ligera, el físico estadounidense usa cálculos de probabilidad muy parecidos a los que se emplean en la ciencia para estudiar sistemas complejos.

En una entrevista con el medio Live Science, Gross explicó que, si aplicamos las matemáticas a la política mundial actual, nuestra expectativa de vida como humanidad se reduce a solo 35 años.

El físico detalló que durante la Guerra Fría el riesgo de una guerra nuclear era del 1% al año porque existían tratados para controlar las armas. Sin embargo, en los últimos 10 años estos acuerdos desaparecieron y hoy hay guerras activas en Europa y Medio Oriente, además de tensiones entre India y Pakistán.

Por eso, Gross calcula que el riesgo actual ya es del 2%, una probabilidad de 1 entre 50 cada año. Aunque parece un aumento pequeño, al acumularse con el paso de las décadas, reduce drásticamente nuestras oportunidades de sobrevivir en un mundo tan caótico.

PROMETA! Vencedor do Nobel de Física, David Gross diz que humanidade não deve durar nem mais 50 anos.



A previsão do físico foi feita durante uma entrevista ao Live Science no último domingo (19) e se baseia, especialmente, na possibilidade de uma guerra nuclear. A humanidade… pic.twitter.com/sd5vRUfpgx — BCharts (@bchartsnet) April 25, 2026

David Gross habla de la IA

Además de las armas nucleares, el cambio climático y la biotecnología, Gross ve un nuevo peligro muy inestable, conectar la Inteligencia Artificial (IA) a los sistemas de defensa militar.

El ganador del Premio Nobel advirtió que es muy peligroso dejar que las máquinas tomen el control en situaciones donde cada segundo cuenta para reaccionar.

Alerta que la falta de supervisión humana en tiempo real podría detonar un conflicto por un error de software.

A pesar de este panorama, Gross aclaró que no todo está perdido, ya que la humanidad ha demostrado antes que puede resolver problemas gigantescos.

Para cambiar el rumbo, el científico pide a las tres grandes potencias nucleares del mundo que hagan algo básico, volver a hablar y firmar acuerdos para controlar sus armas.

Gross cree que, de la misma forma que se creó conciencia en el mundo sobre el cambio climático, hoy urge presionar a los políticos para frenar la carrera de armas antes de que la probabilidad nos alcancen.

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