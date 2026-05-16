Registran primer caso de hantavirus en Canadá; paciente viajó en el crucero MV Hondius

Autoridades de Canadá reportaron un caso “presuntamente positivo” de contagio de hantavirus en una de las cuatro personas que permanecían bajo cuarentena en Columbia Británica tras haber viajado en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de esta enfermedad.
De acuerdo con reportes recogidos por agencias internacionales, el paciente, uno de los cuatro pasajeros en cuarentena, comenzó a presentar manifestaciones leves de los síntomas relacionados con el hantavirus el jueves.
Por lo anterior, el paciente se realizó una prueba en un hospital de Victoria, en Vancouver Island, para confirmar la presencia de la enfermedad, que dio un resultado preliminar positivo.
Atropellamiento múltiple en Módena, Italia, deja ocho heridos, cuatro de gravedad | VIDEO
No obstante, las muestras fueron enviadas también a un laboratorio de microbiología en Winnipeg para confirmar oficialmente el diagnóstico.
Las autoridades sanitarias señalaron que el paciente será tratado como caso confirmado mientras se esperan los resultados definitivos del laboratorio nacional.
El paciente es una persona originaria de Yukon, al noreste de Canadá, quien forma parte de las cuatro personas bajo resguardo tras su visita al crucero MV Hondius.
El grupo aislado en Columbia Británica estaba integrado por cuatro pasajeros del MV Hondius: una pareja de Yukon, ambos de alrededor de 70 años (de donde surgió el caso positivo); una persona de Vancouver Island, aproximadamente de la misma edad, y una persona de Columbia Británica, de unos 50 años.
La segunda persona de Yukon presentó síntomas menores, pero dio negativo a la prueba de hantavirus. Mientras que un tercer pasajero fue hospitalizado únicamente “por precaución”, aunque no dio positivo. La cuarta persona sigue aislada en casa.
Las autoridades aseguraron que ninguno de los pasajeros tuvo contacto con el público durante el traslado desde el aeropuerto de Victoria hasta las instalaciones de aislamiento.
Hantavirus no cuenta con potencial pandémico, reiteran autoridades de Canadá
Por otro lado, la oficial de Salud Provincial de la Columbia Británica, Bonnie Henry, aseguró que “claramente, esto no es lo que esperábamos, pero sí un escenario que contemplamos”.
“Para la pareja de Yukon la situación cambió drásticamente, y ahora tendremos que reevaluar los requerimientos de su aislamiento”, añadió Henry.
Sobre el alcance del virus, la oficial reiteró, como lo han venido haciendo instancias internacionales, que no cuenta con potencial pandémico, y que no hay motivo para alarmarse.
“Quiero remarcar que el hantavirus es un tipo de virus muy diferente a otros viruses respiratorios con los que hemos lidiado, como el COVID, la influenza o el sarampión, y sostenemos que no consideramos que tenga potencial pandémico”, concluyó Henry.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am