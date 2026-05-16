Atropellamiento múltiple en Módena, Italia, deja ocho heridos, cuatro de gravedad | VIDEO

Escena posterior al atropellamiento de varias personas en una calle de Módena, Italia.

Un atropellamiento múltiple se registró este sábado en Módena, al norte de Italia, hechos por los cuales resultaron heridas ocho personas, cuatro de ellas de gravedad.

De acuerdo con reportes de medios locales y agencias internacionales, el vehículo invadió una acera en una de las principales calles del centro histórico, por hechos que aún se desconoce si fueron premeditados o accidentales.

Según los reportes, el conductor, un hombre de 31 años, primero habría colisionado contra otro vehículo antes de perder el control y embestir a varios peatones. Posteriormente, el automóvil terminó impactado contra el escaparate de una tienda de ropa.

🇮🇹 | URGENTE: Un coche que viajaba a unos 100 km/h arrolló a peatones en Italia.



En el centro de Módena, el conductor se subió a la acera e impactó contra varias personas. Al menos 7 resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.



Tras el accidente, el hombre salió del coche con… pic.twitter.com/EeUP2YcU1r — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 16, 2026

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, informó que entre las ocho víctimas se encuentra una mujer que quedó prensada contra el vidrio del establecimiento y sufrió lesiones de extrema gravedad, lo que obligó a los médicos a amputarle ambas piernas.

Además, autoridades locales señalaron que las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Módena y Bolonia, algunos de ellos mediante helicópteros debido a la gravedad de sus heridas.

Ciudadanos detienen a sospechoso, que intentó escapar

Tras el incidente, el conductor intentó escapar del lugar; sin embargo, fue retenido inicialmente por ciudadanos que presenciaron el hecho y posteriormente quedó bajo custodia policial para ser interrogado.

Según versiones de testigos retomadas por medios italianos, el sospechoso llevaba un cuchillo e incluso habría atacado a una persona después de abandonar el vehículo.

🇮🇹 | URGENTE: Un automóvil a gran velocidad ha arrollado a una decena de peatones en el centro de Módena en Italia. Se reportan varios heridos en la zona. pic.twitter.com/2TP2He8HYe — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 16, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si el atropellamiento fue accidental o deliberado. No obstante, videos difundidos en redes sociales y citados por la prensa italiana apuntarían a la posibilidad de un acto intencional.

“Sea cual sea la naturaleza, es un acto muy grave”, declaró Mezzetti. A propósito, el alcalde agregó que las investigaciones continúan para esclarecer las causas del incidente y determinar si el conductor actuó bajo el efecto de sustancias.

En el mismo sentido, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó el hecho como “extremadamente grave” y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias. Asimismo, agradeció la intervención de ciudadanos y cuerpos de seguridad que ayudaron a detener al sospechoso.

Elementos de la policía, carabineros y equipos de emergencia acordonaron la zona mientras continuaban las labores de atención médica y peritaje.

Con información de Associated Press y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am