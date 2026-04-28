Quintana Roo e Italia acuerdan impulsar turismo y conectividad

Autoridades estatales y diplomáticos italianos analizan el fortalecimiento de rutas aéreas hacia el Caribe Mexicano.

Con el objetivo de consolidar al Caribe Mexicano como uno de los destinos turísticos más atractivos a nivel global, la gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano.

Durante el encuentro, en el que también participó Emanuele D’Andrassi, consejero Político de la Embajada de Italia en México, se abordaron estrategias para fortalecer la promoción turística del Caribe Mexicano en el mercado italiano, destacando la importancia de ofrecer experiencias únicas y positivas a los visitantes internacionales.

La gobernadora Mara Lezama y el embajador de Italia, Alessandro Modiano, durante la reunión de trabajo en Cancún. ı Foto: Gobierno QRoo

La Gobernadora subrayó que el Caribe Mexicano se consolida como la Capital Mundial de las Vacaciones, gracias a su amplia oferta turística, riqueza natural y servicios de alta calidad, lo que lo convierte en un destino altamente competitivo a nivel internacional.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar la conectividad aérea entre Italia y el Caribe Mexicano, como un factor clave para incrementar la llegada de turistas europeos y dinamizar la economía regional.

La gobernadora Mara Lezama y el embajador de Italia, Alessandro Modiano, durante la reunión de trabajo en Cancún. ı Foto: Gobierno QRoo

Este acercamiento forma parte de los esfuerzos del gobierno estatal por diversificar mercados, fortalecer relaciones internacionales y seguir posicionando al Caribe Mexicano como referente global en materia turística.

Por parte de Gobierno del Estado, acompañaron a la Gobernadora, el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, y el secretario de Desarrollo Económico, Paul Carrillo.

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