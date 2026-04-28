Director responde por alumnos con cascos en Morelos; niega daño por sismo, pero persiste riesgo en escuela

Luego de que se difundieran imágenes de estudiantes tomando clases con cascos dentro de una telesecundaria, el director del plantel “Centenario” salió a responder a la polémica y rechazó que los daños estén relacionados con el sismo de 2017. No obstante, reconoció que las condiciones actuales del inmueble sí representan un riesgo, derivado de filtraciones por lluvias registradas en el último año.

La aclaración surge en medio de la preocupación de padres de familia, quienes han evidenciado el deterioro de las instalaciones y optado por enviar a sus hijos con protección ante el temor de desprendimientos dentro de las aulas.

De acuerdo con el director, el problema no se arrastra desde hace nueve años, como se difundió inicialmente, sino que comenzó hace aproximadamente un año, cuando el agua empezó a filtrarse en los techos.

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Estas condiciones se agravaron con las lluvias recientes, provocando desprendimientos de plafón y el debilitamiento de algunas áreas.

Alumnos usan cascos en clases ı Foto: Redes sociales

Aun con esta precisión, el propio directivo admitió que el plantel enfrenta un desgaste importante debido a su antigüedad. La escuela, fundada en 1969, tiene más de seis décadas de operación y ha sido objeto de reparaciones parciales que no han resuelto de fondo los problemas estructurales.

En este contexto, la presencia de alumnos con cascos dentro de los salones se ha convertido en una medida preventiva impulsada principalmente por padres de familia. El riesgo, explicó, está asociado a posibles caídas de fragmentos del plafón y a las características del techo, construido con sistema de bovedilla, que puede deteriorarse con la humedad.

El director también reconoció que las autoridades educativas fueron notificadas desde noviembre pasado; sin embargo, la atención se retrasó, en parte debido a cambios administrativos. Fue hasta fechas recientes, tras la presión de la comunidad escolar y la difusión del caso, que funcionarios acudieron al plantel.

Como parte de la respuesta, se planteó el retiro total del plafón dañado para reducir riesgos inmediatos, así como la gestión para la construcción de una nueva escuela. No obstante, hasta ahora no existe una fecha concreta para esta solución de fondo.

A la problemática se suma un obstáculo adicional: el terreno actual no cumple con las dimensiones requeridas para infraestructura educativa, lo que podría complicar una eventual reconstrucción en el mismo sitio y obligar a considerar otras alternativas.

Aunque la autoridad escolar ha buscado precisar el origen de los daños, el fondo del problema permanece. Los estudiantes continúan tomando clases en un entorno que, si bien está siendo atendido, todavía presenta condiciones que han obligado a adoptar medidas extraordinarias como el uso de cascos dentro del aula.

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MSL