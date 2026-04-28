¿Qué hacer si en la escuela aparece un aterrador mensaje de ‘tiroteo mañana’ del reto viral?

El reto viral de las escuela tiroteo mañana que desata preocupación

En TikTok se viralizó un reto viral preocupante que se llama “Tiroteo mañana”, el cual está encendiendo las alarmas de las autoridades y de los padres de familia en las escuelas.

En los últimos días ha habido reportes de que en escuelas, específicamente en los baños de éstas, aparecieron mensajes perturbadores en los que advertían sobre que habría un tiroteo en las instituciones educativas.

En las imágenes que circulan en redes sociales los letreros que se pueden leer en las escuelas dicen: “Tiroteo mañana o pasado mañana” y agregan la fecha de cuando sucedería el supuesto ataque.

Esto ha llevado a que los maestros y los padres de familia llamen a las autoridades para evitar una tragedia como la que ocurrió en Michoacán, cuando un joven entró armado a la escuela preparatoria y asesinó a dos maestras, tras el ataque sus mismos compañeros lograron desarmarlo y lo entregaron a las autoridades.

El reto viral Tiroteo Mañana que causa pánico en las escuelas ı Foto: Redes sociales

¿Qué hacer si aparecen mensajes de “tiroteo mañana” del reto viral?

En varios estados del país se ha replicado este reto viral como Sonora, Puebla y Yucatán, en donde las autoridades ya han tomado medidas sobre cómo actuar si se vuelve a presentar una situación similar.

La Secretaría de Educación de Yucatán publicó un comunicado con medidas a considerar en caso de que se presente otro caso de este reto viral.