¿Quién es Francisco Sáenz nuevo titular de la Fiscalia de Chihuahua? | PERFIL

En medio de una de las crisis institucionales más relevantes recientes en materia de procuración de justicia en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos designó a Francisco Sáenz Soto como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la renuncia de César Jáuregui Moreno.

El nombramiento se dio en un contexto marcado por tensiones políticas y cuestionamientos públicos derivados de un operativo en la Sierra Tarahumara, en el que se reportó la participación de agentes extranjeros y que derivó en la muerte de funcionarios estatales y estadounidenses, situación que detonó una serie de versiones encontradas y presión institucional que culminó con la salida del fiscal estatal.

Francisco Sáenz Soto asume ahora la conducción temporal de la Fiscalía en un momento clave para la estabilidad de la dependencia. Su designación busca dar continuidad operativa a las investigaciones abiertas y mantener el funcionamiento de la institución mientras se define el relevo definitivo en el cargo.

Maru Campos nombra a Francisco Sáenz como encargado del despacho de la Fiscalía de Chihuahua. ı Foto: Especial.

¿Quien es Francisco Sáenz Soto?

Sáenz Soto con trayectoria dentro del propio aparato de seguridad y procuración de justicia del estado de Chihuahua. Nació el 23 de abril de 1984 en la ciudad de Chihuahua y es licenciado en Derecho, con especialización en derecho fiscal, formación que ha complementado con experiencia en el servicio público desde etapas tempranas de su carrera.

Dentro de su trayectoria institucional ha ocupado diversos cargos en el ámbito de la seguridad y la justicia. Se desempeñó como agente del Ministerio Público en la entonces Subprocuraduría Zona Occidente, además de haber tenido funciones dentro de áreas administrativas y de supervisión en el gobierno estatal.

También ha participado en espacios de coordinación en materia de seguridad y análisis institucional.

En el ámbito municipal, ocupó el cargo de director de Seguridad Pública en Cuauhtémoc en 2016, posición desde la cual tuvo a su cargo tareas operativas relacionadas con la seguridad ciudadana en uno de los municipios con mayor complejidad en la región noroeste del estado.

Previo a su nombramiento como encargado del despacho de la Fiscalía, Sáenz Soto se desempeñaba como vicefiscal, lo que lo mantenía dentro de la estructura directiva de la propia institución, con participación en mesas de trabajo y coordinación en temas de procuración de justicia.

Su llegada a la titularidad provisional ocurre tras la renuncia de César Jáuregui Moreno, quien dejó el cargo en medio de señalamientos y ajustes derivados del caso que involucró la actuación de agentes extranjeros en territorio chihuahuense y las inconsistencias en la información oficial difundida por la Fiscalía.

Con este relevo, Francisco Sáenz Soto queda al frente de la Fiscalía General del Estado en una etapa de transición, donde el principal reto será mantener la operación institucional, dar continuidad a las investigaciones en curso y estabilizar la conducción interna de una de las áreas clave en materia de seguridad en la entidad.

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MSL