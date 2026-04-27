Maru Campos nombra a Francisco Sáenz como encargado del despacho de la Fiscalía de Chihuahua.

La gobernadora del estado, Maru Campos, designó a Francisco Sáenz Soto como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), en tanto se realiza el nombramiento de la persona titular de la dependencia.

La designación fue emitida este 27 de abril, tras la renuncia de César Jáuregui Moreno al cargo de fiscal general de Chihuahua.

La mandataria estatal instruyó a Francisco Sáenz Soto a conducirse conforme a los principios que rigen el servicio público.

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En un comunicado, se informó que Francisco Sáenz Soto asumirá funciones a partir de esta fecha y permanecerá en el cargo hasta que se designe a quien encabezará de manera definitiva FGE de acuerdo al procedimiento constitucional y legal correspondiente.

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JVR