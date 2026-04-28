Sentencian a 4 años a un adolescente

EL CRIMEN en pandilla ocurrió en 2020 en un negocio de Zapopan, Jalisco.

UN ADOLESCENTE fue sentenciado a cuatro años de prisión en un centro de internamiento juvenil en Jalisco, por asesinar a un hombre durante un ataque en pandilla, en compañía de otras cuatro personas.

“El 23 de febrero de 2020, la víctima se encontraba en compañía de un grupo de personas, incluido el agresor, dentro de un negocio en la colonia Parques de Tesistán, en el municipio de Zapopan. En el sitio se registró un altercado que escaló de agresiones verbales a la confrontación física.

“En un acto de premeditación, y según se pudo comprobar, el adolescente realizó una llamada telefónica para convocar a terceros con la amenaza explícita de atentar contra la integridad del masculino víctima”, mencionó la Fiscalía General del Estado de Jalisco en un comunicado.

La institución informó que el joven recibió la sentencia más alta por la que se puede juzgar a un adolescente por un delito de gravedad, además del pago de 642 mil 550 pesos por reparación integral del daño.

“Tras la exposición de los datos de prueba y mediante el impulso de un procedimiento abreviado, la autoridad judicial otorgó plena validez a la solicitud de esta representación social. La pena impuesta consiste en cuatro años y 11 meses de internamiento en un centro especializado, además del pago de 642 mil 550 pesos por concepto de reparación del daño”, explicó.

En otro hecho, la Fiscalía de Jalisco informó que fue detenido en Nuevo León un sujeto por ser presuntamente responsable de abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con las investigaciones, Eduardo “N” presuntamente cometió abusos en contra de una niña —hija de su pareja sentimental—, en noviembre de 2020, al aprovechar que vivía en el mismo domicilio que ellas en la colonia Coapinole, en Puerto Vallarta.