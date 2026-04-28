Rechazan obra y Navarro los llama “delincuentes”

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, confrontó a pobladores del municipio de Bahía de Banderas, a los que llamó “delincuentes”, quienes se oponen a un megaproyecto hotelero que, señalaron, incumple la normatividad y atenta contra el medio ambiente.

Los pobladores de Punta Mita se manifestaron en contra de la construcción de una pared que construye la inmobiliaria Grupo Dine frente al Hotel Montage, la cual se encuentra a menos de ocho metros de la marea baja, lo que contraviene la normatividad ambiental vigente en México, que establece que la Zona Federal Marítima Terrestre comprende una franja de 20 metros contiguos a la línea de costa, considerada propiedad de la nación y, por lo tanto, de uso público. Es decir, argumentan que el complejo turístico se está apropiando de territorio público federal.

El Dato: LOS DESARROLLADORES defienden el proyecto turístico, al argumentar una inversión de $10 mil millones y la creación de mil empleos directos y tres mil indirectos.

Además, los habitantes señalaron que la edificación destruye el hábitat natural de una diversidad de especies y bloquea el libre acceso a la playa Las Cocinas.

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En entrevista con medios, el mandatario defendió la construcción del proyecto, al asegurar que los gobiernos “ya no generan empleos”, por lo cual se tienen que buscar alternativas de fuentes de trabajo a través de empresas privadas, y descalificó las movilizaciones de los pobladores.

MANIFESTANTES, al realizar ayer un bloqueo en Punta Mita, en contra de la obra. ı Foto: Especial

“Ahorita hay un problema en Bahía de Banderas por gente que está inconforme con una obra que se está haciendo en zona marítima, pero tenemos que hacer respetar la norma y, si ellos actúan tratando de generar un ambiente de ingobernabilidad, debilitan a un gobierno, pero yo no lo voy a permitir porque detrás de la gente pudieran estar delincuentes”, acusó el mandatario morenista.

45 minutos al sur separan a Punta Mita, Nayarit, de Puerto Vallarta, Jalisco

“Hay gente que ha generado amenazas de tomar carreteras y no lo voy a permitir; en segundo lugar, el quemar activos de quienes están construyendo fuentes de empleo no lo voy a permitir”, advirtió.

Navarro Quintero no confirmó si la inmobiliaria tiene el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal para construir en la zona, como exigen los ciudadanos que se documente.

“Estar dentro de la norma de zonas federales sí lo solicito y lo exijo, que haya un dictamen a Semarnat de manera favorable, pero yo no puedo dejar que sea la delincuencia, mediante un amedrentamiento, que pudiera estar detrás de personas que se manifiestan y que hay que analizar las razones”, mencionó.

Los pobladores de Punta Mita refrendaron sus denuncias, al marchar ayer lunes por las calles de la localidad para manifestar su rechazo a la destrucción del ecosistema, y pidieron la intervención de las autoridades federales para frenar la obra.

Desde muy temprano, los inconformes cerraron el paso vehicular en el crucero hacia Higuera Blanca, paralizando el tránsito en esta importante vía de comunicación en el estado.

Cerca de 200 personas se dieron cita en el lugar y bajo la consigna de protesta de “no somos delincuentes”, pidieron a las autoridades suspender la obra.

Al lugar arribó el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, para intentar dialogar con los inconformes; sin embargo, no tuvo éxito y terminó por marcharse.

De igual manera, en el lugar de la protesta arribaron decenas de policías estatales, quienes discutieron con los manifestantes e impidieron el paso a los inconformes.

ASPECTO del deterioro ambiental en la zona costera del lugar, en Nayarit. ı Foto: Especial

En entrevista con La Razón, Pepe Ávila, uno de los manifestantes, acusó que detrás de la obra hay intereses políticos, ya que el gobernador defiende la construcción y prueba de ello es que “mandó policías estatales para proteger la zona y para intimidar a los manifestantes”.

Aseguró que la inmobiliaria responsable del proyecto, que considera a Punta Mita una “península privada”, no cuenta con la documentación y los permisos para la edificación de dicha pared, además de que tiene “historial de actividades fraudulentas”.

“La desarrolladora del proyecto es Grupo Dine de Fernando Senderos Mestre; ya lleva un historial de actividad fraudulenta, se podría decir, o papeles chuecos, para construir en la zona federal aquí en Punta Mita”, refirió.

También advirtió que, de continuar los trabajos, se podría afectar el medio ambiente, ya que esa área es anidación de tortuga carey y también acuden pescadores para sacar ostión.

El ciudadano negó que detrás de las marchas exista gente del crimen organizado y quienes protestan son ciudadanos, pescadores y surfistas.

“Llevamos un mes y medio en pláticas y la empresa no ha dado ninguna documentación que les hemos pedido, la MIA, que es el estudio de impacto ambiental; no han entregado los permisos federales, no han entregado absolutamente nada.

“Ya hablamos con Semarnat, con Profepa, con Héctor Santana. El único con quien no hemos hablado es con Navarro, el gobernador, es el único que no ha dado la cara”, expuso.

Además de la cancelación de la obra, también pidieron que haya una reparación del daño y vuelvan a dejar el lugar tal cual estaba, pues “no han entregado nada, simplemente pues nos han dado atole con el dedo”.

Los manifestantes amenazaron con no retirarse del lugar en tanto la maquinaria pesada que opera ahí no detenga por completo las operaciones que realiza en la franja costera.

MAQUINARIA PESADA interviene en trabajos de construcción en playa Las Cocinas. ı Foto: Especial

DE GRAN LUJO

El 13 de marzo de 2025 se inició la construcción de dos complejos turísticos y residencias privadas en playa Las Cocinas (Punta Mita), Nayarit: Montage y Pendry Punta Mita.

Montage alude a Punta Mita como un lujoso complejo turístico y residencial de 607 hectáreas rodeado de 15 kilómetros de playas y exuberante flora tropical, situado en una “península privada” de Nayarit.

En su proyecto, Montage tendrá 145 habitaciones y 62 residencias, y Pendry contará con 125 habitaciones y 32 residencias.

Las 62 residencias de Montage ofrecerán viviendas de tres a cinco dormitorios con hasta 539 metros cuadrados de espacio habitable.

Los propietarios también disfrutarán de acceso a dos campos de golf, cinco clubes de playa residenciales y un programa de eventos exclusivos para propietarios.

Los precios de Montage Residences Punta Mita comienzan en cinco millones de dólares.

Vecinos del lugar denuncian que estos desarrollos privados están afectando el ecosistema y bloqueando el acceso público al mar.

Las Cocinas es considerada una de las últimas playas públicas de Punta Mita.

La zona es área de anidación de tortugas marinas protegidas.