Es imputado tras decapitar a una madre de familia

LA FISCALÍA General de Justicia del Estado de Tamaulipas indicó que se llevó a cabo la audiencia inicial con detenido, en la que se imputó a Candelario “N” por el delito de feminicidio cometido en contra de su víctima, a la que privó de la vida dentro de un restaurante de Reynosa.

El agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que implican al imputado en el citado delito registrado el pasado 24 de abril en la colonia Rodríguez de este municipio, quien fue detenido en el sitio por elementos de la Policía de Investigación.

La fiscalía subrayó que el juzgador decretó como legal la detención y ante la solicitud del imputado de adherirse a la duplicidad del término constitucional, estableció el próximo 30 de abril para la continuación de la audiencia inicial y resolver su situación jurídica.

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“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de utilizar todas las herramientas jurídicas a su alcance para no permitir impunidad a quienes atentan contra la vida de las mujeres”, mencionó en un comunicado.

El Tip: LORENIA, de 42 años y trabajadora en un restaurante, fue despedida ayer y sepultada en el panteón Valle de la Paz de Reynosa, Tamaulipas. Le sobreviven dos hijas y un hijo.

Según reportes y testimonios, el agresor decapitó a la víctima con un cuchillo de cocina y exhibió su cabeza en la barra del establecimiento comercial, hecho que horrorizó a los presentes, quienes llamaron a las fuerzas de seguridad.

La agresión en contra de la madre de familia ocurrió tras una discusión entre ambos y provocó la movilización de la Guardia Estatal, cuyos elementos sometieron al hoy imputado luego de que éste los atacara con un cuchillo.

La alerta se recibió a las 11:30 horas, tiempo del centro, en el negocio La Gallina Dorada, ubicado en las calles Herón Ramírez y Toluca, en la colonia Rodríguez.

En el interior del sitio, sobre la barra del bar, los agentes localizaron la cabeza de la víctima, identificada como Lorenia “N”, y el resto del cuerpo fue hallado en el área de cocina.

Tras cometer el crimen, el hombre fue reportado por sus propios compañeros de trabajo, quienes dieron aviso a las autoridades.