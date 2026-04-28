Jara confirma alianza con PVEM en Oaxaca

Morena continuará su alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado, de cara a los comicios de 2027, afirmó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal dijo que una alianza con el PT todavía no se concreta y serán los comités ejecutivos Estatal y Nacional de Morena los que decidan.

El Dato: SALOMÓN JARA se convirtió en enero en el primer morenista, después del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en someterse a la revocación de mandato.

Agregó que sostendrá en breve una reunión con el diputado federal Raúl Bolaños-Cacho Cué, luego de que fue recién nombrado delegado nacional electoral del PVEM en Oaxaca para el proceso 2026-2027, para confirmar la alianza de cara a los comicios.

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“Hablamos por teléfono después de su nombramiento y vamos a platicar. Yo creo que vamos a continuar con la alianza con el Verde Ecologista, eso sí lo sé”, declaró el mandatario estatal.

También felicitó por su nombramiento a Bolaños-Cacho Cué y aseguró que tienen que platicar y “no palomear” posibles candidaturas.

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Asimismo, el gobernador aseguró que todos sus colaboradores han “hecho un gran trabajo” y, en caso de que busquen una candidatura, tienen primero que renunciar a sus cargos.

“Aquí en Oaxaca no se palomea, aquí se hacen encuestas; es el procedimiento que hay y pues tengo mucho respeto a los compañeros. No sé cuáles sean sus aspiraciones, pero están haciendo un buen trabajo y los felicito; ya habrá en su momento… si unos quieren ser candidatos, pues tendrán que renunciar a su cargo”, dijo.

Jara Cruz refrendó su confianza en que la coalición morenista llegará unida al proceso electoral, en el que Oaxaca renovará diputados federales, diputados locales y presidentes municipales.

Con la posible alianza entre Morena y el PVEM, Oaxaca se convierte en uno de los primeros estados en hacer pública su intención de ir juntos de cara a las elecciones de 2027, luego de que la dirigencia nacional del Verde Ecologista anunciara el pasado marzo su intención de que ese partido compita solo en la búsqueda de la gubernatura de San Luis Potosí.

Cabe mencionar que el dirigente estatal del Partido del Trabajo en Oaxaca, Benjamín Robles, ha mantenido en los últimos meses una disputa y roces con el gobernador Jara Cruz.

A inicios de 2026, Benjamín Robles lanzó fuertes recriminaciones en contra del mandatario estatal, a quien calificó como un “usurpador” de la gubernatura después de la reciente consulta de revocación de mandato celebrada el 25 de enero anterior.

En respuesta, el gobernador de Oaxaca advirtió a la dirigencia nacional de Morena, su partido, tener cuidado con su “aliado”, el Partido del Trabajo.

En entrevista con medios de comunicación locales en enero pasado, el gobernador aseguró que la traición del PT ha “sido constante”, pues en 2012 Benjamín Robles traicionó a Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral para la Presidencia de la República.

“La traición del PT ha sido constante. En 2016, cuando participé por primera vez como candidato de Morena, también tuvimos otra traición porque se fue por separado. Hicimos una encuesta para ver quién estaba mejor posicionado. En aquel entonces, él era senador de la República y yo seguía construyendo a Morena en nuestro estado y en el país; le gané la encuesta y no la respetó”, expuso el gobernador Jara Cruz.