Obras provocan enorme fuga de agua en la avenida Cuauhtémoc de Acapulco, Guerrero.

Una enorme fuga de agua afectó este martes la circulación en la intersección de la avenida Cuauhtémoc y la calle Diego Hurtado de Mendoza, en Acapulco, Guerrero.

El incidente se generó después de que personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) perforó accidentalmente una línea de conducción de agua de alta presión.

El error provocó que un fuerte chorro de agua saliera del pavimento, generando la acumulación del líquido carriles que conectan del Zócalo hacia la Vía Rápida.

La enorme fuga de agua complicó el tránsito y ocasionó retrasos, además del desperdicio de miles de litros de agua potable.

De acuerdo con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), la tubería afectada es de 20 pulgadas y abastece a colonias como fraccionamiento Las Playas, el Barrio de la Candelaria, Caleta y Caletilla.

🚨💧 Una fuga de agua provocada por la ruptura de una tubería principal afectó la avenida Cuauhtémoc, en Acapulco, durante obras del Fonatur.

🌊 El chorro inundó la zona y obligó al cierre de carriles, generando caos vial.#Acapulco #Fonatur #FugaDeAgua pic.twitter.com/M6H58zAbQk — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 28, 2026

Además, la Comisión ya comenzó a trabajar para reparar la fuga de agua, que se prevé quede lista este mismo 28 de abril de 2026.

“Derivado de esto se dio la ruptura de un tubo de conducción, una línea de conducción que abastece el tanque Cima que está en la parte alta de la pinzona, el cual abastece toda la parte de allá del fraccionamiento Las Playas. Ahorita se hicieron los cierres correspondientes de la línea también aperturamos desfogues para poder aminorar el tema de la fuga de agua y poder comenzar a trabajar”, explicó Marco Antonio Álvarez, representante de la Capama.

Para evitar incidentes similares, el representante de la Capama hizo un llamado a mejorar la coordinación con Fonatur.

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JVR