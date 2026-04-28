Sindicatos se enfrentan a balazos en la México – Puebla y queman 2 tractocamiones.

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Puebla y el Sindicato Regional Libertad se enfrentaron a balazos este martes y quemaron 2 tractocamiones en la México – Puebla.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado de Puebla, Samuel Aguilar Pala, indicó que ambos sindicatos se disputan una obra federal en dicha vía.

“Efectivamente, hace unos momentos hubo un incendiaron dos automotores de carga. Este, hizo un pleito entre los sindicatos de materialistas por un tramo federal que están concursando y así se dio el tema”, señaló el funcionario.

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El funcionario detalló que uno de los camiones de carga fue quemado en dirección a la Ciudad de México y el otro en dirección a Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de un vehículo comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el kilómetro 68 de la autopista México-Puebla.

Elementos de la Guardia Nacional se trasladaron a la zona después del reporte de los hechos violentos. De esta forma, comenzaron las investigaciones.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas por el ataque a balazos o por la quema de los tractocamiones.

Samuel Aguilar Pala exhortó a los líderes de los sindicatos antagonistas a mantener un diálogo y a que se respeten los acuerdos establecidos.

“Seguiremos exhortando a los líderes de los sindicatos de materialistas a que se conduzcan en armonía y en los acuerdos establecidos, por lo menos en lo que compete al Estado”, dijo.

🚨⚠️ TENSIÓN EN CARRETERA, HUBO D¡SPAR0S Y CAMIONES INCENDIADOS 🎥🚛🔥🔫



🟡Esta mañana, se reportó una b4lac3ra y la quema de camiones de carga en la autopista #México – #Puebla, a la altura de #SantaRitaTlahuapan, por un presunto conflicto entre sindicatos que se disputan las… pic.twitter.com/2cgWyuDSDH — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) April 28, 2026

Por último, el titular de la Segob de Puebla indicó que se tendrá una reunión con los sindicatos que participaron en estos hechos violentos.

“Más tarde tendremos una reunión con ellos para volver a exhortarlos sobre este tema”, concluyó.

Sobre este tipo de enfrentamientos, Samuel Aguilar Pala explicó que ocurren cada vez que la Federación otorga un contrato a una empresa u otra, pues “se sienten ofendidos”.

“Son contratos que se dan a través de la Federación y bueno, al ser ganados por una empresa X, los otros se sienten ofendidos y al grado de suceder esto”, mencionó.

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JVR