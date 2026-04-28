El reto viral ‘tiroteo mañana’ de amenazas falsas en escuelas de Yucatán

El reto viral Tiroteo Mañana que causa pánico en las escuelas

Un reto viral surgió en las redes sociales y se llama “tiroteo mañana”, el cual ha causado polémica y pánico entre los alumnos de escuelas de Yucatán y de varios estados del país. Tan es así que las autoridades ya se pronunciaron al respecto.

Tras el aumento de la violencia por casos de escuelas -como el joven de Michoacán que asesinó a dos maestras en una prepataroia- y hasta el reciente ataque armado en Teotihuacán en el que murió una turista canadiense y el agresor, en redes sociales surgió este peligroso reto viral que encendió las alertas.

¿En qué consiste el reto viral ‘tiroteo mañana’?

El peligroso reto viral consiste en que los alumnos escriben en los baños de la escuela, principalmente, o en algún otro lugar de la institución educativa: “Tiroteo mañana”.

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En redes sociales comenzaron a circular imágenes en los baños en los que se lee esta frase en las escuelas, algunos pusieron la fecha para alertar a sus compañeros.

Esto desató el pánico entre los estudiantes y los padres de familia, incluso en algunas escuelas las autoridades tuvieron que llegar para verificar la información.

Según los datos, fue en una escuela de Sonora que se identificó al alumno que escribió el mensaje y tras ser interrogado, el joven confesó que se trataba de un reto viral de TikTok.

Estos mensajes han aparecido diferentes escuelas de México, en los estados de Yucatán, Sonora y otras entidades del norte del país, entre otros más.

Autoridades de Yucatán emiten comunicado sobre reto viral

La Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán emitió. un comunicado sobre este presunto desafío viral que está causando polémica y pánico entre las escuelas.

La dependencia emitió una lista de medidas preventivas ante estos casos:

En caso de identificar señales o situaciones vinculadas a este tipo de contenidos, se deberán implementar de manera inmediata las siguientes acciones:

Reportar el hecho y levantar la evidencia correspondiente

Notificar a la estructura educativa superior para su seguimiento oportuno.

Realizar una intervención en el plantel, que contemple:

La convocatoria a madres y padres de familia para informar y coordinar acciones.

La identificación de posibles personas involucradas.

La atención socioemocional de las y los estudiantes.

Dar aviso a las autoridades correspondientes, a través del número de emergencias 911, en caso de que la situación lo requiera.

Alumnos crean nuevo reto viral para evitar la violencia

Ante este caso, otros alumnos de las escuelas hicieron un contrareto viral en el que aparecen en los baños de las escuelas borrando el mensaje de “Tiroteo mañana” para mostrar otros letreros en los que invitan a no fomentar más la violencia.