Huixquilucan retira 5 mil motocicletas para frenar accidentes y delitos

Con la revisión permanente de unidades, el gobierno municipal fomenta una cultura de prevención y respeto a los límites de velocidad.

En respuesta a las demandas ciudadanas y con el objetivo de preservar la paz en las calles del municipio, el Gobierno de Huixquilucan informó que, de febrero del 2025 a la fecha, se han retirado de circulación cerca de cinco mil motocicletas, con el fin de proteger la integridad física de los usuarios y disminuir los índices delictivos y los accidentes viales, en las tres zonas del territorio.

Esto es resultado del Operativo de Inspección y Reordenamiento Vial, el cual implementó la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, para reforzar la seguridad vial y vigilar que se cumplan las normas de tránsito, pues la causa principal de accidentes en estas unidades es el exceso de velocidad, la falta de uso de casco y el no respetar los lineamientos del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Huixquilucan.

Elementos de Seguridad Pública de Huixquilucan verifican la documentación y el equipo de protección de los motociclistas durante los operativos. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Mantendremos este operativo, que inició en febrero de 2025, para regular la circulación de motocicletas en Huixquilucan, al tiempo de mejorar la movilidad en el territorio, priorizando espacios seguros para todos. Exhorto a los usuarios a conducir con responsabilidad y utilizar equipo de protección para prevenir riesgos, pues la baja en la incidencia refleja el trabajo 24/7 de nuestra policía, a quien reconozco su entrega por la seguridad en favor de las familias”, apuntó la alcaldesa.

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Al respecto, Romina Contreras explicó que la implementación del Operativo de Inspección y Reordenamiento de Motocicletas, ha contribuido a preservar el orden y la tranquilidad en el territorio, toda vez que elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan se encuentran en puntos estratégicos de las tres zonas del territorio para revisar que las unidades cuenten con toda la documentación en regla, que los conductores porten el equipo de protección adecuado, que no viajen más pasajeros de lo permitido y respeten los límites de velocidad, entre otras medidas.

Autoridades de Huixquilucan supervisan que las motocicletas cumplan con el Reglamento de Tránsito para garantizar la seguridad en las tres zonas del territorio. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

El director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, explicó que estos operativos son permanentes, pues las atenciones médicas por accidentes en motocicleta en la entidad, han incrementado mil 500 por ciento, de acuerdo con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), por lo que exhortó a los conductores a ser responsables y manejar con precaución, toda vez que, por un descuido, su vida puede cambiar.

“El uso adecuado de un casco de calidad reduce el riesgo de muerte o de sufrir lesiones cerebrales graves, ya que evita heridas en la cara, mandíbula y ojos, causadas por impactos contra el pavimento, otros vehículos o escombros en el camino, es por eso que se les invita a ser conscientes y valorar su integridad física”, dijo.

El Operativo de Inspección y Reordenamiento Vial busca reducir accidentes causados por el exceso de velocidad y la falta de casco en el municipio. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Asimismo, el Gobierno de Huixquilucan implementó una campaña de concientización en redes sociales para los motociclistas, la cual contempla una serie de recomendaciones, como la prohibición de circular sin casco, no rebasar entre carriles, no viajar con menores de 12 años, no exceder los límites de velocidad, no hacer acrobacias, no circular sobre la banqueta y los menores de edad tienen prohibido conducir sin permiso oficial.

Cabe destacar que autoridades estatales y federales han reconocido al Gobierno de Huixquilucan por lograr la reducción de accidentes viales, lo que permitió que, el año pasado, estos hayan salido de la lista de las 10 primeras causas de mortalidad en el municipio, como resultado de la implementación de diversas campañas informativas y operativos para reforzar las medidas de seguridad y prevenir percances donde están involucrados vehículos automotores y motocicletas.

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