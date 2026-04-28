Invierten Sheinbaum y Bedolla 28 mil mdp en el Plan Michoacán

La alianza que han tejido los gobiernos federal de Claudia Sheinbaum Pardo y de Michoacán de Alfredo Ramírez Bedolla han consolidado una bolsa de inversión histórica que supera los 28 mil 542 millones de pesos para transformar el rostro de Uruapan.

El paquete de inversión que integra 20 proyectos estratégicos (15 estatales y 5 federales) posiciona al municipio, considerado como el motor económico de Michoacán, como una prioridad nacional dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, priorizando la infraestructura vial, hospitalaria y de movilidad sustentable en beneficio de más de 360 mil habitantes.

La ampliación de la autopista Siglo XXI agilizará las exportaciones agropecuarias desde el occidente del país. ı Foto: Gobierno Michoacán

El pilar de esta transformación es la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI. Con una inversión federal que supera los 21 mil millones de pesos, el tramo Pátzcuaro-Uruapan y su extensión hacia el puerto de Lázaro Cárdenas se perfilan como la arteria logística más importante del occidente, garantizando una conexión segura y eficiente para las exportaciones agropecuarias que sostienen gran parte de la economía regional.

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En el rubro de bienestar social, destaca la puesta en marcha del Hospital General Regional del IMSS, una obra de más de mil millones de pesos que salda una deuda histórica en materia de salud, ampliando drásticamente la capacidad de atención médica para las familias del municipio y sus alrededores.

El nuevo teleférico de Uruapan representa una de las obras de transporte sustentable más ambiciosas de la entidad. ı Foto: Gobierno Michoacán

Uno de los sellos distintivos de la administración del morenista Ramírez Bedolla ha sido la ejecución de proyectos de vanguardia financiados con recursos propios. Ejemplo de ello es el teleférico, el sistema de transporte por cable más moderno del estado, que junto a 22 obras complementarias y el desarrollo de la avenida San Francisco, redefine la movilidad urbana bajo criterios de inclusión y justicia social.

“Estamos construyendo infraestructura que se queda para siempre, sin comprometer el futuro de los michoacanos”, destacó el mandatario michoacano, para subrayar que estas acciones se han realizado sin contratar un solo peso de deuda pública.

La ampliación de la autopista Siglo XXI agilizará las exportaciones agropecuarias desde el occidente del país. ı Foto: Gobierno Michoacán

La inversión millonaria no se limita al asfalto. El plan maestro contempla la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de San Antonio para el saneamiento ambiental, la intervención en 69 planteles educativos y la modernización de carreteras clave como Uruapan-Tancítaro y Capácuaro-Peribán, y la entrega de 80 nuevas unidades de transporte público para dignificar el traslado diario de los uruapenses.

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