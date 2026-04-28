Tere Jiménez se reúne con Chiaki Kobayashi, director general de la oficina de JICA en México.

Con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo para el estado, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con ChiakiKobayashi, director general de la oficina de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en México.

Durante el encuentro que se realizó en el Palacio de Gobierno, acordaron fortalecer la cooperación en temas estratégicos enfocados a la innovación, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la industria, con la finalidad de consolidar proyectos conjuntos que contribuyan al crecimiento económico de Aguascalientes.

En ese sentido, se comprometieron a dar continuidad a los proyectos de cooperación técnica en sectores estratégicos, particularmente en la industria automotriz y la electromovilidad, así como al fortalecimiento de las capacidades locales mediante la transferencia de conocimiento y el desarrollo de capital humano especializado.

La gobernadora destacó la importancia de estrechar vínculos con organismos internacionales para posicionar a la entidad como un referente a nivel nacional e internacional, aprovechando su dinamismo y vocaciónproductiva.

Dijo que con este tipo de alianzas, Aguascalientes reafirma su posición como un estado confiable para la colaboracióninternacional y el desarrollo industrial avanzado.

“Seguiremos construyendo alianzas que impulsen la competitividad, la atracción de inversiones y mejores condiciones para todas y todos”, concluyó Tere Jiménez.

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JVR