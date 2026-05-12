OMS vigila un posible aumento de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que no puede descartarse la aparición de nuevos contagios de hantavirus relacionados con el brote detectado a bordo del crucero polar MV Hondius, debido al extenso periodo de incubación del virus, que puede prolongarse hasta seis semanas y mantener bajo observación a decenas de pasajeros y tripulantes dispersos ya en distintos países.

El jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain, explicó que, aunque el promedio entre la infección y la aparición de síntomas es de tres semanas, algunos casos podrían manifestarse incluso hasta 42 días después del contagio. Por ello, subrayó la necesidad de vigilancia estricta durante las próximas semanas.

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“Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante”, afirmó.

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Hasta el momento se contabilizan nueve casos vinculados al brote, de los cuales siete han sido confirmados. Tres personas han fallecido: una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán. Entre los contagios recientes figura una ciudadana francesa evacuada desde Tenerife a París, quien presentó síntomas agudos durante el vuelo y cuyo estado empeoró durante la noche del domingo.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades informó que la paciente permanece ingresada en cuidados intensivos. La ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist, confirmó además que otras 22 personas fueron identificadas como contactos estrechos y deberán permanecer aisladas.

El Tip: La OMS explicó que evacuar el barco respondió no sólo a contagios, también al desgaste emocional de los confinados.

Cuatro ciudadanos franceses hospitalizados, junto con la paciente, dieron negativo a la prueba diagnóstica, aunque seguirán internados durante al menos 15 días por precaución. Francia confirmó así su primer caso positivo asociado al brote detectado en el MV Hondius.

En Estados Unidos, uno de los 17 pasajeros repatriados arrojó un resultado positivo débil en una prueba PCR, aunque un segundo análisis fue inconcluso. Otro pasajero presenta síntomas leves compatibles con la enfermedad. Ambos fueron trasladados con unidades de biocontención al Centro Médico de la Universidad de Nebraska.Las autoridades sanitarias estadounidenses insistieron en que el riesgo para la población general sigue siendo “muy, muy bajo”, ya que la cepa andina del hantavirus requiere contacto estrecho y prolongado con una persona sintomática para propagarse entre humanos.

También informó que uno de los españoles aislados en un hospital militar de Madrid dio positivo preliminarmente, aunque permanece asintomático y se realizan análisis adicionales antes de confirmar el caso.

El MV Hondius partió ayer rumbo a Rotterdam, en Países Bajos, con 25 tripulantes, además de un médico y una enfermera que acompañarán la travesía. Antes de zarpar desde Tenerife fueron evacuados los últimos seis pasajeros, 19 tripulantes y personal médico.

La compleja operación permitió repatriar a 94 personas hacia sus países de residencia, mientras todos deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 42 días.