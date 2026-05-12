“Increíblemente débil” alto al fuego, dice Trump tras la respuesta de Irán

Una conductora comienza a echar gasolina en una estación en Fort Worth, Texas, el 14 de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que el alto al fuego con Irán atraviesa su momento más delicado desde su entrada en vigor el pasado 8 de abril, luego de calificar como “estúpida” e “inaceptable” la respuesta enviada por Teherán a la más reciente propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, un revés que volvió a encender las alarmas en Washington y abrió un nuevo compás de incertidumbre sobre el futuro inmediato de la tregua.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el magnate reconoció que el acuerdo continúa vigente, aunque advirtió que su estabilidad pende de un hilo tras la negativa iraní a aceptar condiciones consideradas clave por Washington para destrabar el proceso diplomático.

El Dato: EU ofrece recompensa de 15 mdd “por información que conduzca a la interrupción de mecanismos financieros” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

“Por el momento, el alto al fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil. Lo más débil que ha estado”, declaró ante periodistas.

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El republicano relató que al revisar el documento iraní sintió que estaba perdiendo el tiempo, pues, según dijo, las partes parecían acercarse a consensos básicos que después eran modificados de manera inesperada por la contraparte.

Sostuvo que la dinámica de las conversaciones es errática y frustrante. Según explicó, cada vez que Washington considera que se aproxima un entendimiento, recibe nuevos planteamientos que retrasan cualquier resolución.

“He tenido que tratar con ellos cuatro o cinco veces: cambian de opinión. Son personas muy deshonrosas”, afirmó.

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NEGOCIACIÓN, ESTANCADA. También aseguró que dentro del liderazgo iraní conviven dos corrientes enfrentadas: una moderada, favorable al diálogo, y otra radical, que apuesta por sostener la confrontación. “Los moderados se mueren por llegar a un acuerdo. Los lunáticos quieren pelear hasta el final”, dijo.

Reconoció que las posturas más pragmáticas no han logrado traducirse en compromisos formales. Funcionarios cercanos al proceso señalaron que la administración Trump considera improbable cualquier avance sustancial antes de la reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

EXIGENCIAS ASIÁTICAS. La propuesta presentada por Teherán exige reconocimiento formal de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, indemnizaciones por daños de guerra, levantamiento del bloqueo naval estadounidense, descongelamiento de activos retenidos y restablecimiento total de sus exportaciones petroleras.

Además, reclama garantías de que no habrá nuevos ataques y exige el fin de la guerra en todos los frentes regionales, incluido Líbano, donde Israel mantiene enfrentamientos con Hezbolá.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, dijo “Nuestra demanda es legítima: exigimos el fin de la guerra y el levantamiento del bloqueo”.

Expertos internacionales advierten que la exigencia sobre Ormuz, serían incompatibles con el derecho internacional y tendrían rechazo global.

Asimismo, Donald Trump aseguró que Irán había mostrado disposición inicial para entregar parte de su uranio altamente enriquecido, aunque se retractó al no dejar ese compromiso por escrito. Del otro lado, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que su país está listo para responder con contundencia ante cualquier agresión. “Nuestras fuerzas armadas están preparadas para dar una respuesta aleccionadora a cualquier agresión”, dijo Qalibaf en redes sociales.