Suspenden juicio contra Evo Morales

El expresidente boliviano, Evo Morales, con una hoja de coca, el 3 de noviembre de 2024.

El LITIGIO contra el expresidente de Bolivia Evo Morales quedó suspendido ayer luego de que un tribunal de Tarija lo declarara en rebeldía por no presentarse al inicio del proceso que enfrenta por presunta trata agravada de personas.

La audiencia fue instalada a las 8:30 hora local sin la presencia del exmandatario ni de sus abogados, por lo que el tribunal ordenó su captura y dictó arraigo, medida que le impide abandonar el país mientras avanza la causa judicial.

El fiscal Luis Gutiérrez informó que el proceso permanecerá paralizado hasta que Evo Morales comparezca voluntariamente o sea conducido por la fuerza pública. Precisó además que la ejecución de la orden corresponde exclusivamente a la Policía y no al Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS: Tres personas han fallecido OMS vigila un posible aumento de hantavirus

La Fiscalía de Tarija señaló que la defensa no presentó justificación para explicar la ausencia del político, por lo que se dispuso asistencia legal pública durante la audiencia para garantizar su representación.

Desde La Paz, Wilfredo Chávez, uno de los abogados del exmandatario, aseguró que no fue notificado personalmente, sino mediante un edicto judicial.

Evo Morales es acusado de tener una relación con una menor, con quien presuntamente tuvo una hija en 2016.