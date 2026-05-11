Sinuano Noche: Resultado del último sorteo hoy 11 de mayo

Con el sorteo icónico de Colombia conocido especialmente en la región Caribe, las y los participantes pueden probar su suerte nocturna con el Sinuano Noche.

Debido a que cuenta con el respaldo de Coljuegos, las y los participantes cuentan con la certeza de que este sorteo cuenta con transparencia.

Además, los fondos recaudados del Sinuano se utilizan para mejorar el sistema de salud pública nacional colombiano, por lo que no solamente se trata de un juego, sino de un aporte directo al país.

En La Razón te compartimos el número ganador que se lleva el premio del Sinuano Noche de este lunes 11 de mayo, tanto con cuatro como con cinco balotas.

¿Cómo se juega el Sinuano?

Participar en el Sinuano es sencillo, pues tan solo basta con seleccionar un número de cuatro cifras del 0000 al 9999 para jugar.

El resultado ganador se determina mediante la extracción de cuatro balotas que conforman la cifra premiada de la jornada, por lo que si el número elegido coincide con este eso significa que la o el participante es ganador del premio.

También se tiene un atractivo adicional, pues se ha integrado una “quinta balota” destinada a sorteos especiales y promociones, la cual otorga premios extra que incrementan las oportunidades de ganar.

Resultados Sinuano Noche 11 de mayo de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Noche realizado hoy lunes 11 de mayo:

Número ganador:

Quinta balota:

¿A qué hora es el Sinuano Noche?

Es un sorteo con frecuencia diaria, lo que permite jugar prácticamente todos los días del año.

Lunes a sábado: Se realiza a las 22:30 horas

Domingos y festivos: El horario se adelanta a las 20:30 horas

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¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Noche ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

¿Cómo cobrar el premio del Sinuano Noche?

Para cobrar un premio, debe presentar su cédula y el boleto original sin daños. Los montos menores se retiran en puntos autorizados.

Mientras que los premios mayores requieren un trámite administrativo personal, y están sujetos a un 20 por ciento de impuesto si superan las 48 UVT.

El plazo máximo para reclamar es de un año y, en caso de juegos en línea, el pago se realiza mediante monedero virtual o transferencia.

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