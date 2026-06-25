Gobierno anuncia prórroga para el registro de líneas telefónicas móviles en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga para el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México.

A través de un comunicado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones indicó que la prórroga se aplicará de forma escalonada, considerando el último dígito de cada número.

De este modo, se estableció un calendario que abarca el periodo de agosto a diciembre de este año.

En su mensaje, la La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones destacó que esta medida busca reducir los delitos de extorsión y fraude telefónico mediante la eliminación del anonimato de los usuarios.

Asimismo, indicó que, con la implementación de la normativa:

“México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países”.

Calendario para registrar celulares

Líneas de celular con número de terminación “0” tendrán hasta el 15 de agosto para registrarse; los que acaben con “1”, hasta el 31 de agosto.

Con el número “2” la fecha límite será el 15 de septiembre,;para el “3”, el 30 de septiembre. Si la terminación de la línea es “4”, la prórroga vencerá el 15 de octubre y el número “5”, el 31 de octubre.

Para el número “6”, el 15 de noviembre; si es el “7”, será el 30 de noviembre. El número “8” tendrá hasta el 15 de diciembre y el “9” hasta el 31 de diciembre.

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

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FGR