¿Qué le pasó al abogado Claudio Rojas en el ojo?

El abogado chileno Claudio Rojas forma parte del reality show ¿Volverías con tu ex 2? que cuenta con la participación de otras estrellas de la farándula latina como Fernanda Brown, Mariano Brozincevic, entre varias personalidades más.

Algo que ha despertado la curiosidad en los televidentes por el ojo izquierdo del abogado, pues desde su ingreso al programa, diversos usuarios en redes sociales han apuntado que esta característica física sale de lo común.

@realities.mega Con argumentos de abogado, Claudio Rojas (@rojas.fischer) le explicó a Carmen Gloria Arroyo (@cg_arroyo) sobre su quiebre con Huru Pardo (@huru_pardo) 👀 VolveríasConTuEx2 Capítulos disponibles en Disney+ y Mega Go ♬ sonido original - Realities Mega - Realities Mega

En ese sentido, los seguidores de ¿Volverías con tu ex? se preguntan si Claudio Rojas tiene un ojo de vidrio. Las dudas han generado diversos comentarios en redes sociales como X, Facebook e Instagram.

¿Qué le pasó en el ojo al abogado Claudio Rojas?

A través de redes sociales, los usuarios aseguraron que el abogado tenía un ojo de vidrio o una prótesis ocular debido a la apariencia de su ojo izquierdo, afirmaciones que han cobrado fuerza tras su aparición en televisión, pues es más sencillo verlo ahora y notar las diferencias.

El profesionista no ha confirmado ni desmentido que utilice un ojo de vidrio o cualquier otro sustituto a su órgano real ni ha explicado si la condición de su ojo que tanto llama la atención es consecuencia de alguna enfermedad, lesión o cualquier otra situación.

El accidente de Claudio Rojas en las grabaciones de ¿Volverías con tu ex 2?

De lo que sí habló reciamente fue de un problema de salud que enfrentó durante los primeros días de grabaciones del programa. Se especuló mucho de si se había tratado de un accidente o de un percance personal.

Por este motivo, se solicitó el apoyo de asistencia médica y de este modo, una ambulancia trasladó a Rojas desde la zona de grabación para que recibiera atención especializada.

@pagina7chile Aunque "Volverías con tu Ex? 2" todavía no debuta en pantalla, ya comenzaron a filtrarse detalles de lo que ocurre durante sus grabaciones. El pasado martes, se reportó que Claudio Rojas sufrió una emergencia médica en medio de una competencia, por lo que debió ser retirado en ambulancia. Tras la preocupación que generó el registro que circula en redes sociales, el propio Claudio decidió aclarar lo ocurrido. “La verdad no me desmayé. Lo que sí me pasó es que yo creo que tuve una subida de presión brutal y eso me dejó tirado, como que no podía reaccionar. Me faltaba el aire y me dolía un poco el pecho”, explicó. Lee más detalles en Página7.cl o en el enlace de nuestra BIO #Página7 #Página7Chile #VolveríasConTuEx #ClaudioRojas #Reality ♬ sonido original - Página 7 Chile - Página 7 Chile

Las grabaciones del reality comenzaron en la localidad de Tarapoto, ubicada en la selva amazónica de Perú, donde ocurrió el incidente que afortunadamente, no escaló. “Yo tuve una subida de presión brutal y no podía reaccionar”, contó.

“Me faltaba el aire, me dolía el pecho [...] Sí me desmayé, pero no alcancé a perder la consciencia”, explicó Claudio Rojas en una entrevista.

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