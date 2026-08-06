¿Cuando sale ‘Son como niños’ 3 en Netflix?

Las películas Son como niños se han convertido en un clásico de la comedia y más de una década después el elenco original regresa para una tercera película.

Netflix confirmó en una publicación que oficialmente la cinta Son como niños 3 ya se está rodando y compartió algunas imágenes de la grabación del largometraje.

A través de las redes sociales Netflix y Adam Sandler compartieron las imágenes del rodaje. En una las fotografías se puede ver a todo el elenco reunido alrededor de una mesa para una escena de una cena elegante. Atrás de los actores se pueden ver las enormes cámaras con las que se está filmando la cinta.

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En otra de las foto se puede ver la claqueta en la que se puede ver que filmaron la escena 45 en su carta toma. Además de que se lee el nombre de la película: “Son como niños 3″.

Las dos imágenes fueron acompañadas con el siguiente texto: “¡La pandilla está de vuelta para Grown Ups 3! Ahora en producción".

The gang's all back for Grown Ups 3! Now in production. pic.twitter.com/hxzOamf2F1 — Netflix (@netflix) August 6, 2026

¿Cuándo se estrena Son como niños 3?

La película Son como niños 3 se estrenaría en 2027 en exclusiva para la plataforma de Netflix, sin embargo, por el momento no se tiene la fecha exacta en la que la cinta saldrá la luz.

Adam Sandler ha colaborado con Netflix en los últimos años, ya que su reciente película de comedia “Happy gilmore 2″ también se estrenó en exclusiva para Netflix.

Elenco completo de Son como niños 3

El reparto de Son como niños 3 será el original que participó en las dos películas anteriores:

Adam Sandler - Lenny Feder

Kevin James - Erick Lamonsoff

David Spade - Marcus Higgins

Chris Rock - Kurt McKenzie

Salma Hayek - Rozanne Chase-Feder

Rob Schneider - Rob Hilliard

Maya Rudolph - Deanne McKenzie

Maria Bello - Sally Lamonsoff

Además, en el elenco principal estará Jackie Sandler, la esposa de Adam Sandler, quien aparece con cameos en la mayoría de las cintas producidas por su esposo, el actor y productor de éxitos de la comedia.

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