La miniserie de Netflix de 5 capítulos basada en una aclamada novela

En la plataforma de Netflix constantemente hay nuevas miniseries y producciones que logran conquistar al públicas por sus historias únicas, conmovedoras y envolventes y la serie española Un cuento perfecto no es la excepción.

Un cuento perfecto está basada en la novela homónima de Elisabet Benavent. La miniserie española gana cada vez más territorio en la plataforma de streaming con su historia de romance protagonizada por Anna Castillo, Álvaro Mel y Ana Belén.

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¿De qué trata la miniserie de Netflix Un cuento perfecto?

La sinopsis oficial dice: “Margot y David provienen de mundos distintos: ella es la heredera de un imperio hotelero; él tiene tres empleos para llegar a fin de mes. Pero cuando sus caminos se cruzan, se dan cuenta de que solo entre ellos pueden ayudarse a recuperar el amor”.

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La serie (pensada para un público mayor de edad) se encuentra en la plataforma desde 2023 y el público no ha dejado de verla gracias a su historia clásica de amor que cruza las barreras de las clases sociales.

La historia comienza de manera dramática cuando Margot entra en pánico el día de su boda, mientras que David la conoce, con el corazón roto, sin imaginar que es el inicio de algo más profundo.

Los protagonistas realizan un viaje juntos en el que buscan ayudarse a recuperar a sus ex parejas, no sin que hayan intrigas sembradas por terceras personas y poco a poco comienza a surgir la chispa del amor entre ellos.

El amor comienza a formarse pese a los planes que habían realizado, dándose cuenta de que el amor llega en los momentos más espontáneos y sin planearse, aunque hagan de todo para evitarlo.

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