El mini Haaland brasileño que sufría bullying por su parecido al delantero y el mensaje del jugador de Noruega (VIDEO)

El delantero Noruego Erling Haaland está siendo una de las figuras más llamativas de la Copa del Mundo 2026 por su personalidad. A medida que la gente lo conoce, salen más videos que demuestran que su impacto va más allá de las canchas. En redes se recordó un video en donde el goleador del Manchester City le manda un mensaje a un pequeño brasileño conocido como el “Mini Haaland” y que sufría bullying.

Un pequeño llamado Vinícius Correa, de tan solo cinco años de edad, se volvió viral por tener el mismo corte de cabello que el Androide, por lo que de inmediato se le llamó el “Mini Haaland”. El cabello largo rubio y el peinado de coleta le trajo problemas con compañeros en su escuela, pues se burlaban de su aspecto físico.

A un chico brasileño le hacen bullying por llevar colita como Haaland.



Haaland se entera y le manda un video felicitándolo.pic.twitter.com/kk6eTy4VwA — Adi el Grande (@icardo8) July 9, 2026

No pasó mucho para que Erling Haaland conociera esta historia y tomó acción. Al enterarse sorprendió al niño con un video de cumpleaños en donde le mostró apoyo y cariño, diciéndole que no debía escuchar los malos comentarios de la gente, lo que entusiasmo al pequeño Vinícius Correa.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Chicharito Hernández le responde a periodista que lo acusó de atacar a los argentinos durante juego ante Egipto

“Hola Vini, Erling aquí. Escuché que eres el pequeño Haaland brasileño, aprecio eso. El cabello largo es genial, mantenlo y no te preocupes por lo que digan los demás y por cierto, feliz cumpleaños”, dice el Androide en el video.

En el mismo metraje se puede ver al niño escuchando atento las palabras del jugador. Vinícius Correa es originario de Santa Catarina en Brasil y en todo momento tenía puesta la playera del Manchester City, lo que incrementó el apodo de “Mini Haaland”.

Erling Haaland, de 25 años de edad, es uno de los personajes que más se han ganado el corazón de los aficionados, pues el video del pequeño fan brasileño es uno de los tantos que hay del delantero compartiendo un emotivo momento con un fan.

Este sábado el delantero noruego entra en acción en la Copa del Mundo 2026. Buscará llevar a su equipo a unas históricas semifinales cuando se midan en cuartos de final a Inglaterra, que parte como favorita en el duelo.

aar