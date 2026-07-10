¿Adiós Arabia? El histórico club de la Premier League que busca el fichaje del mexicano Julián Quiñones tras el Mundial 2026

El nombre de Julián Quiñones comenzó a sonar con fuerza en el mercado europeo tras su brillante actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Sus goles y su gran nivel provocaron rumores que lo colocaron en la órbita del Chelsea, uno de los clubes más importantes de la Premier League.

Aunque la posibilidad ilusionó a muchos aficionados, la realidad sobre el futuro del delantero mexicano parece ser distinta.

Chelsea sigue de cerca a Quiñones, pero aún no hay oferta

Después de marcar cuatro goles durante la Copa del Mundo 2026, Julián Quiñones despertó el interés de varios equipos europeos y fue relacionado con el conjunto londinense.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Ben Jacobs, Chelsea no ha presentado ninguna oferta formal por el atacante y, además, Al-Qadsiah tampoco contempla desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes.

El club saudí mantiene al mexicano como pieza clave de su proyecto deportivo, especialmente después de las dos extraordinarias temporadas que ha firmado en la Saudi Pro League, donde incluso logró convertirse en campeón de goleo, superando a figuras como Cristiano Ronaldo.

Pese a ello, el rendimiento del delantero ha provocado que muchos especialistas consideren que tiene condiciones suficientes para competir en la Premier League, una de las ligas más exigentes del planeta.

Hoy quiero agradecer a todas las personas que siempre están presentes. En mi día a día a los que ayudaron que esta temporada fuera espectacular. Gracias a todo las personas que hacen parte del club @fcqadsiah ❤️ mis compañeros, fisios, médicos, jardineros,chefs , utileros,… pic.twitter.com/DUGyyw1ZL5 — Julian Quiñones (@julian_quiones3) May 22, 2026

El Mundial volvió a ponerlo en el escaparate internacional

La actuación de Julián Quiñones con México fue una de las grandes historias del torneo.

El atacante disputó cuatro partidos y marcó cuatro goles, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Sus anotaciones llegaron frente a Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos con mayor impacto durante la competencia.

Aunque por ahora todo indica que continuará defendiendo la camiseta del Al-Qadsiah, su nombre ya volvió a instalarse en el mercado europeo y no sería extraño que nuevos clubes intenten ficharlo en los próximos meses si mantiene el nivel que mostró en el Mundial 2026.

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