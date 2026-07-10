Francia vs España: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de semifinales de la Copa del Mundo 2026

Dallas recibirá la primera semifinal de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 entra en su recta final con uno de los partidos más esperados del torneo. Francia y España se enfrentarán por el primer boleto a la gran Final en un duelo que reúne a dos de las selecciones más poderosas del futbol mundial.

Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Pedri, el encuentro promete convertirse en uno de los mejores del campeonato.

¿A qué hora juega Francia vs España?

La primera semifinal del Mundial 2026 se disputará este:

Fecha: Martes 14 de julio

Hora: 13:00 horas (tiempo del Centro de México)

Estadio: Dallas

Francia llega tras eliminar a Marruecos, mientras que España consiguió su pase luego de vencer 2-1 a Bélgica en los cuartos de final.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs España?

Los aficionados podrán seguir la primera semifinal del Mundial 2026 completamente EN VIVO a través de las siguientes plataformas:

Canal 5

Azteca 7

ViX

App Azteca Deportes

Posibles alineaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Antecedentes entre Francia y España

A pesar de la larga historia de ambas selecciones en los Mundiales, Españay Francia apenas se enfrentaron una vez en la Copa del Mundo: un partido de hace 20 años en el que ganó Francia 3-1.

Se trata de los octavos de final de Alemania 2006, el 27 de junio en la ciudad de Hannover. Por los ibéricos anotó David Villa (28′ de penal), mientras que por los goles marcaron Franck Ribéry (41′), Patrick Vieira (83′) y Zinedine Zidane (92′).

El ganador enfrentará en la Final del Mundial 2026 al vencedor de la otra semifinal, que disputarán Argentina o Suiza contra Noruega o Inglaterra.

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