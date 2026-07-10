España derrota a Bélgica con gol agónico de Mikel Merino para avanzar a semifinales del Mundial 2026

La Selección de España continúa invicta en el Mundial 2026 tras conseguir la victoria sobre Bélgica en los cuartos de final del torneo veraniego. La escuadra de Luis de la Fuente tuvo que trabajar el compromiso de inicio a fin para poder derrotar a los Diablos Rojos en Los Ángeles.

La Roja, como es una costumbre, se hizo de la pelota desde los primeros minutos del cotejo, buscando la oportunidad que les diera el primer gol por la banda de Lamine Yamal, quien es el jugador más desequilibrante de España en esta Copa del Mundo 2026.

Álex Baena recibió el esférico dentro de los 16.50 metros de Bélgica y sacó un remate de volea para intentar abrir el electrónico. El balón terminó contactando en el brazo de un defensa belga y se pedía penal, sin embargo la extremidad del zaguero central estaba en una posición natural.

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La anotación que abrió el tablero llegó al minuto 30 de tiempo corrido cuando Lamine Yamal mandó un servicio a línea de fondo para el lateral Pedro Porro, quien sirvió para Dani Olmo dentro del área.

El mediocampista del Barcelona disparo a puerta pero Thibaut Courtois logró detener el remate, aunque el rebote que quedó dentro del área fue bien aprovechado por Fabián Ruiz, quien marcó su primer tanto del Mundial 2026 y le dio la ventaja a los españoles.

Bélgica planeó un partido distinto a lo que vimos ante Estados Unidos, con un bloque bajo y esperando algún contragolpe para hacerle daño a la Roja. Así fue como llegó el primer tanto de los Diablos Rojos.

Al 41′ de tiempo corrido Bélgica tuvo su primera oportunidad de peligro sobre el marco de Unai Simón. Timothy Castagne mandó un centro desde la banda derecha del campo de juego y dentro del área de España apareció Charles De Ketelaere para ganarle la espalda a la defensa rival, rematar de cabeza y emparejar los cartones.

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El tiempo seguía corriendo en el partido y España buscaba el segundo tanto que les devolviera la ventaja en el marcador. Llegó el medio tiempo y la paridad se mantenía en el cotejo de los cuartos de final del torneo.

Para la parte complementaria Ferran Torres y Pedri entraron el campo en lugar de Álex Baena y Fabián Ruiz, respectivamente, jugadores que le dieron una cara diferente a la Roja en busca del boleto para avanzar a las semifinales.

Lamentablemente para Bélgica y el Real Madrid, Thibaut Courtois salió del partido al minuto 71 por una lesión muscular, en su lugar entro el guardameta del Manchester United Senne Lammens.

Nico Williams y Mikel Merino también ingresaron al campo para buscar el desequilibrio tanto por la banda izquierda como por el centro del campo. Pero la jugada que abrió el cerrojo de la defensa de los Diablos Rojos llegó al minuto 88 de juego gracias a Pau Cubarsí.

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El joven futbolista del Futbol Club Barcelona se animó a disparar desde fuera del área y sorprendió a Senne Lammens con su remate. El portero belga no pudo quedarse con la pelota y el rebote fue bien aprovechado por Mikel Merino, quien por segundo partido consecutivo marcó gol para ayudar a España a seguir con vida en el Mundial 2026.

Los pupilos de Luis de la Fuente sufrieron su primera anotación en contra del torneo por parte de Bélgica, ya que desde su debut ante Cabo Verde hasta el compromiso con Portugal de octavos de final, Unai Simón mantenía su marco en cero.

La Roja ya se prepara para pelear por el boleto a la gran final del Mundial 2026 y tendrá que verse las caras con una de las escuadras más poderosas del certamen, Francia. Esta rivalidad que ha crecido en los últimos años y el último gran antecedente fue en la Eurocopa 2024, compromiso en el que Lamine Yamal marcó uno de los goles más bonitos de su carrera.

DCO