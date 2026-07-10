Isaac del Toro hace vibrar a mexicanos y recibe una inesperada ovación tras seguir brillando en el Tour de Francia (VIDEO)

Los fans mexicanos no dejan de apoyar a Isaac del Toro en la competencia.

Isaac del Toro sigue conquistando el Tour de Francia 2026 dentro y fuera de la carretera. El ciclista mexicano volvió a protagonizar una jornada inolvidable luego de recibir una emotiva ovación por parte de decenas de aficionados nacionales que lo esperaron al finalizar la séptima etapa para demostrarle que todo un país lo acompaña en cada kilómetro.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el cariño que el mexicano ha despertado gracias a su histórica actuación en la carrera más importante del ciclismo mundial.

Mexican fans never disappoint! 👏🇲🇽



Les fans mexicains ne déçoivent jamais ! 👏🇲🇽#TDF2026 pic.twitter.com/NHl825RtdV — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026

Isaac del Toro sigue firme entre los líderes del Tour de Francia

En lo deportivo, Isaac del Toro volvió a completar una sólida actuación al terminar la séptima etapa dentro del pelotón principal, resultado que le permitió conservar el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia.

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El pedalista del UAE Team Emirates cruzó la meta en la posición 57 durante una jornada diseñada para los velocistas, mientras que el triunfo quedó en manos del belga Tim Merlier, quien se impuso en el sprint final.

Además, el ciclista de Ensenada mantiene el maillot blanco, distintivo que lo acredita como el mejor joven de toda la competencia.

#Viral | El mexicano Isaac del Toro volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes promesas del ciclismo internacional al protagonizar un cierre espectacular durante una etapa del Tour de Francia, resultado que le permitió subir nuevamente al podio y consolidarse… pic.twitter.com/3baZEK56qg — 🔴 CÍRCULO ROJO (@NotaCirculoRojo) July 10, 2026

La clasificación general permanece encabezada por Tadej Pogacar, seguido por Jonas Vingegaard, mientras que Del Toro continúa instalado entre los mejores ciclistas del mundo a falta de las etapas más exigentes.

La afición mexicana le regaló uno de los momentos más emotivos del Tour

Al concluir la etapa, la atención dejó de centrarse por unos minutos en la competencia para enfocarse en un momento que conmovió a los aficionados.

Un grupo de seguidores mexicanos esperó pacientemente la salida de Isaac del Toro para ovacionarlo, felicitarlo y agradecerle el enorme esfuerzo que ha realizado durante el Tour de Francia 2026.

Entre banderas mexicanas, aplausos, fotografías y gritos de apoyo, el joven ciclista respondió con sonrisas y saludos, en una escena que refleja el enorme fenómeno en el que se ha convertido durante las últimas semanas.

La conexión entre Del Toro y la afición continúa fortaleciéndose conforme avanzan las etapas y cada actuación alimenta la ilusión de ver al mexicano pelear por uno de los mejores resultados en la historia del ciclismo nacional.

Con siete jornadas disputadas, Isaac del Toro sigue demostrando que pertenece a la élite del ciclismo internacional y mantiene intacto el sueño de regalarle a México una actuación histórica en el Tour de Francia.

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