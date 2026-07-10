Isaac del Toro culmina la Etapa 7 del Tour de France en la posición 57 y es tercer lugar de la clasificación

El Tour de France no se detiene y tras la Etapa 7, Isaac del Toro se mantiene en el top 3 de la clasificación general. Tim Merlier fue el ganador de la séptima carrera de este torneo al cruzar la meta con el pelotón principal detrás de él.

El ciclista mexicano terminó en la posición 57 de esta etapa, pero cruzó la meta con el pelotón principal, así que tuvo el mismo tiempo que el ganador y esta a 3 minutos y 27 segundos del líder, que es su compañero Tadej Pogacar.

🇧🇪 BOOM! TIM MERLIER WINS STAGE 7 IN BORDEAUX!



TIM MERLIER REMPORTE LE SPRINT À BORDEAUX ! 💨💨💨



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Tras su gran actuación en el Etapa 6 del Tour de France, Isaac del Toro logró escalar hasta el tercer peldaño de la clasificación y quedarse con el maillot blanco, el cual se le otorga al mejor ciclista joven de la competencia.

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La carrera de hoy fue en un terreno llano, sin tener que subir montaña, es por eso que el pelotón principal llegó a la meta con poco más de 50 ciclistas, pero Tim Merlier fue el que se quedó con la primera posición.

Tadej Pogacar e Isaac del Toro ya están en los primeros puestos de la competencia y buscaran mantenerse ahí para pelear por el campeonato. Tras la séptima etapa el mexicano comentó que su “objetivo es estar cerca de Tadej (Pogacar) y lo estoy logrando”.

¡SE MANTIENE EL TORITO! 🇲🇽🔥



🐂 Isaac Del Toro termina la Etapa 7 del Tour de France como 3ero general y como mejor joven.



El mexicano seguirá portando el Malliot blanco. ⚪️ pic.twitter.com/01mkzLmNC2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 10, 2026

El trabajo de Isaac del Toro en este Tour de France es ayudar a Tadej Pogacar en la competencia para que logre el mayor número de podios posibles y tener una amplia ventaja en la clasificación general.

La octava etapa se disputa este sábado 11 de julio, arrancando en Perigueux y terminando la carrera en Bergerac. Será un recorrido de 180.4 kilómetros en un tipo de superficie llano, algo parecido a lo que se vivió en el séptimo episodio del campeonato.

DCO