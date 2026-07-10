Francia va a semifinales de la mano de Mbappé

Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, Francia se impuso 2-0 a Marruecos en Boston para clasificar a su tercera semifinal consecutiva en Copa del Mundo por primera vez en su historia, pues ha estado entre los cuatro mejores del torneo desde Rusia 2018.

Les Bleus emularon a Alemania y Brasil, únicas selecciones que habían accedido a tres semifinales en fila. La Mannschaft lo ha hecho en tres ocasiones, la más reciente de 2002 a 2014 (cuatro ocasiones) y la Verdeamarela lo consiguió dos veces, de México 1970 a Argentina 1978 y de Estados Unidos 1994 a Corea-Japón 2002.

El Dato: Didier Deschamps debutó como seleccionador de Francia el 15 de agosto de 2012 en un empate 0-0 contra Uruguay en un amistoso.

Yassine Bounou ratificó su condición de atajador de penaltis al minuto 28, al detenerle un cobro a Kylian Mbappé por una falta que el delantero del Real Madrid sufrió por parte de Noussair Mazraoui.

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Bounou volvió a evitar el gol de los franceses a los 35 minutos al desviar un disparo de Desire Doue, quien ingresó al área tras realizar una jugada individual.

2 penaltis ha fallado Mbappé con Francia

En el tiempo agregado de la primera parte, Francia volvió a aproximarse a la portería rival con un disparo de Lucas Digne que pegó en el travesaño tras un leve desvío de Bounou.

Mbappé había convertido su previo lanzamiento de penalti en este Mundial, en la victoria 1-0 sobre Paraguay en octavos de final, en Filadelfia.

Ousmane Dembélé negó estar sorprendido por la forma en que Mbappé reaccionó tras fallar su penalti.

El Tip: la última vez que Francia no jugó la gran cita fue en Estados Unidos 1994. Bulgaria la eliminó.

“Es nuestro capitán y tiene una mentalidad increíble”, afirmó. “Esperamos incluso más goles de él”.

La mejor ocasión de Marruecos llegó justo antes del silbatazo del descanso, cuando Achraf Hakimi cobró un tiro libre desde apenas fuera del área que pasó junto al poste derecho.

Para la segunda parte, Marruecos salió más agresivo y tuvo algunas aproximaciones, aunque sin poner en peligro la portería de Francia, que respondió a los 55 minutos con un potente disparo de Doue que cayó a las manos del cancerbero Yassine Bounou.

Kylian Mbappé tuvo su revancha en el segundo tiempo, cuando al minuto 60 abrió los cartones para poner adelante a Francia con un magistral tiro de derecha al ángulo. Con ese tanto, el delantero del Real Madrid llegó a ocho dianas en el campeonato para igualar en el primer lugar de la tabla de goleo a Lionel Messi, quien el sábado intentará guiar a Argentina a la semifinal.

Francia avanza a su tercera semifinal consecutiva por primera vez ı Foto: AP

Además, Donatello también empató su registro de dianas de hace cuatro años en Qatar, a falta de dos partidos más por jugar en Estados Unidos, pues independientemente de lo que ocurra en semifinales, los dirigidos por Didier Deschamps ya aseguraron, al menos, el juego por el tercer puesto.

Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, apareció al 66’ para sentenciar el encuentro con un remate raso de derecha, a pase de Donatello. Bono alcanzó a desviar el balón, pero no lo suficiente para evitar el daño.

Marruecos se lanzó al ataque y casi consigue el descuento al minuto 73, de manera fortuita, después de que Dayot Upamecano rebanó el balón tras un centro al área. Para su buena suerte, el esférico se fue arriba del arco defendido por Mike Maignan.

Las alarmas para Francia se encendieron a los 75 minutos, cuando Mbappé se tiró en el centro del campo, pero las cosas se tranquilizaron cuando salió caminando y despidiéndose de la afición para ser sustituido por Jean-Philippe Mateta.

Posteriormente, al delantero del Real Madrid se le vio en la banca con un hielo en el tobillo derecho.

La jugada más peligrosa de Marruecos llegó hasta los 83 minutos de acción con un potente disparo de Azzedine Ounahi que alejó con los puños el portero Mike Maignan.

En los minutos restantes del partido, Francia siguió controlando el balón y generó otras opciones que no concretó.

“Estoy bien. Recibí un golpe en el tobillo, pero no pasa nada”, dijo Mbappé tras el duelo. “En ese momento, JP (Jean-Philippe Mateta) estaba en mejores condiciones que yo para jugar los últimos 15 minutos, así que salí y él entró. Salió bien el cambio, incluso estuvo a punto de marcar”, subrayó.

Francia le repitió la dosis a Marruecos, pues en las semifinales de Qatar 2022 también superó 2-0 al seleccionado africano, aquella ocasión en semifinales. Los autores de las anotaciones en el cotejo que se desarrolló en la ciudad de Jor fueron Théo Hernandez y Randal Kolo Muani.

“Me imagino que hay mucha emoción en Francia, aunque aquí estamos un poco en nuestra propia burbuja”, comentó el seleccionador francés, Didier Deschamps. “Hemos superado otro obstáculo y nos encontramos de nuevo en semifinales. ¡Se confirma que estamos donde debemos estar!”, agregó el timonel de Les Bleus tras el encuentro en Foxboro, Massachusetts.

La última derrota de Francia en un partido de cuartos de final fue el 1-0 sufrido ante Alemania en Brasil 2014. Mats Hummels fue el autor del único gol del partido que se desarrolló en el mítico Estadio Maracaná.

Francia volverá a jugar en el Mundial 2026 el próximo martes 14 de julio, cuando el Estadio Dallas reciba la semifinal entre galos y el vencedor entre las selecciones de España y Bélgica, que chocan hoy en Los Ángeles.

La otra semifinal de la competencia tripartita está programada para efectuarse el miércoles 15 en Atlanta.