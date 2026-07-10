España, única invicta y sin goles de la justa

En la imagen, los futbolistas Mikel Oyarzabal, de España y Leandro Trossard, de Bélgica

La Roja no ha perdido y ni siquiera ha aceptado un solo gol en el Mundial de este año. España se mantiene invicta en 36 partidos oficiales consecutivos desde marzo de 2023.

Este altísimo nivel de juego difícilmente asusta a Bélgica, que llega con su propia trayectoria ascendente al partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre ambos equipos.

Mientras que el equipo ibérico ha sido la ganadora más constante de Europa durante los últimos tres años y medio, Bélgica se ha abierto camino hasta colocarse en posición para lo que podría ser la última oportunidad de su generación dorada y repleta de estrellas de hacer algo espectacular.

TE RECOMENDAMOS: Francia va a semifinales de la mano de Mbappé

El Dato: EL EQUIPO español ha disputado 17 de los 23 torneos, mientras que el cuadro belga ha participado en 15 ediciones de la Copa Mundial.

El atractivo duelo en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, enfrenta al vigente campeón de Europa, uno de los favoritos antes del torneo, contra una Bélgica que nunca ha terminado de alcanzar todo su potencial pese a las cotizadas figuras en toda su plantilla.

Sin embargo, el arquero Thibaut Courtois afirma que Bélgica es consciente de la oportunidad que tiene tras golear 4-1 al coanfitrión Estados Unidos en su mejor actuación del torneo y extender la propia racha invicta de los Diablos Rojos a 18 duelos en todas las competiciones.

“Creo que son uno de los favoritos para ganar esto, así que obviamente no empezamos como favoritos contra ellos”, comentó Courtois, quien está en el Real Madrid desde 2018. “Pero en el futbol todo es posible, y creo que podemos ganar, con todo respeto. Obviamente ellos son los favoritos”.

Aunque España ha tenido dificultades ocasionales para marcar durante el último mes, su defensa se ha mantenido perfecta. Rodri ha orquestado el esfuerzo de manera soberbia desde el mediocampo.

El arquero Unai Simón ha disputado una cifra récord del Mundial, de 609 minutos consecutivos sin recibir tantos. Ha establecido además otro récord del Mundial, de seis porterías a cero seguidas que se remonta al torneo de 2022 en Qatar.

Simón sólo ha tenido que realizar seis atajadas en cinco partidos del Mundial, pero Bélgica tiene suficiente talento ofensivo para hacer trabajar a cualquier arquero —incluida la peligrosidad de Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, el veterano delantero Romelu Lukaku, el creador Leandro Trossard y Charles De Ketelaere, quien anotó dos goles contra los estadounidenses.

Pese a la abundancia de buenos jugadores alrededor de la sensación adolescente Lamine Yamal, España no ha marcado con tanto brillo como Bélgica en este torneo, al conseguir siete de sus nueve goles en el Mundial en dos goleadas ante Arabia Saudí y Austria.

La Roja apenas logró el gol decisivo de Mikel Merino en el tiempo añadido para vencer 1-0 a Portugal en los octavos de final.

Pero el delantero Mikel Oyarzabal anotó dos goles en la primera aparición de España en el SoFi Stadium, la semana pasada, guiando a España a una goleada de 3-0 sobre Austria.

“Vamos a más. Empezamos sin hacer nuestro mejor partido, aunque pudiendo ganar”, comentó Oyarzabal el jueves. “Pero poco a poco las sensaciones han ido creciendo. Las reacciones de los jugadores en el campo y en el día a día han sido cada vez mejores. Estamos cerca de la mejor versión de cada uno”.

Bélgica ha llegado a los cuartos de final de la Copa del Mundo en fechas más recientes que España. Las veteranas estrellas belgas eran jóvenes hace ocho años, cuando los Diablos Rojos alcanzaron las semifinales en Rusia; mientras que España no había ganado un partido de eliminación directa desde que conquistó el Mundial en 2010.

Bélgica perdió esta semana al mediocampista Amadou Onana por una lesión de rodilla, lo que obligó a un cambio táctico para preservar su estructura defensiva. Ese ajuste podría incluir simplemente el regreso de De Bruyne, quien probablemente no jugó contra Estados Unidos para mantenerse en óptimas condiciones para el partido del viernes.

Se cree que el extremo Jérémy Doku ya está sano, pero no ha rendido bien de forma constante en el Mundial.

También se espera que Nico Williams esté en condiciones tras haber jugado con limitaciones anteriormente en el Mundial, y por lo demás, España parece gozar de buena salud.

El cuadro español logró hacerse con el título por primera y única vez en Sudáfrica 2010, mientras que los belgas nunca han llegado a disputar una final del torneo.