Isaac del Toro hace llorar de emoción a un niño de 9 años en el Tour de Francia 2026; así fue el tierno momento (VIDEO)

Isaac del Toro y el conmovedor momento en el Tour de France 2026

Isaac del Toro protagonizó un emotivo momento en el Tour de France 2026 al tener un gesto conmovedor con un pequeño aficionado de apenas nueve años de edad, quien no pudo contener las lágrimas al conocer a su ídolo.

En redes sociales circula un video de Isaac del Toro conviviendo con aficionados mexicanos en Barcelona, en donde fue la presentación y el inicio de la competencia francesa. El Torito sostuvo una charla con un fan, quien se llevó un recuerdo inolvidable.

El ciclista nacido en Ensenada, Baja California, le dio al niño su gorra y sostuvo una pequeña charla con él. El aficionado de no más de diez años no pudo con la emoción y lloró, pero no fue el único, pues el padre de este también se llenó de lágrimas.

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HUMILDAD PURA 🐂



El ciclista mexicano Isaac del Toro protagonizó un momento conmovedor e inolvidable en Barcelona. pic.twitter.com/2i2VoNe5o6 — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) July 8, 2026

“¿De dónde eres?”, preguntó El Torito. “De México, Guadalajara”, respondió con la voz entrecortada y con los ojos rojos por estar llorando el fan, quien agregó que se encontraba de vacaciones con su familia en España. “¿Estás nervioso, cuántos años tienes?”, cuestionó el ciclista. “Sí. Nueve”, comentó el niño.

El momento más emotivo se dio cuando Isaac del Toro preguntó con quién estaba acompañado. El fan de inmediato reveló que con su padre, quien también estaba llorando. El Torito tomó el niño, lo cargó y se lo entregó al papá, quien estaba esperando detrás de una valla de seguridad. Los tres, ciclista, niño y padre, se fundieron en un abrazo.

El orgullo de Baja California dejó una de las postales más emotivas del Tour de France y de su carrera, demostrando una humildad pocas veces vista en una atleta, pues se tomó el tiempo de convivir con un pequeño aficionado, quien se lleva en un gran recuerdo para toda la vida.

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