¿Dónde y cuándo nació Isaac del Toro, el ciclista mexicano que ilusiona a una nación?

Isaac del Toro es el atleta mexicano sensación que está haciendo historia en el ciclismo mundial y poniendo el nombre de nuestro país en alto. Este año está compitiendo por primera vez en su carrera en el Tour de France y busca hacer historia con el UAE Team Emirates.

Nacido en Ensenada, Baja California, Isaac del Toro participó en diversos equipos de ciclismo desde niño. En 2019 asistió a la Olimpiada Nacional, organizada por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y obtuvo una medalla de plata en la categoría Juvenil B.

¿Cuántos años tiene Isaac del Toro?

Isaac del Toro nació un 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California, y el mundo no sabía que el niño que creció en la frontera norte del país se convertiría en una de las nuevas caras del ciclismo mundial y del deporte mexicano.

Con 22 años, El Torito está haciendo historia en el Tour de France al ganar la segunda etapa de la competencia y cumplir uno de sus sueños, ya que las fotos que le tomaron se ve que no podía creer lo que estaba ocurriendo en ese momento.

Desde su torneo revelación, el Giro de Italia, la carrera de Isaac del Toro ha ido en ascenso absoluto. Este año una lesión lo privó de sumar más trofeos a su vitrina, pero en su regreso demostró que es uno de los mejores ciclistas del mundo.

Isaac del Toro está cumpliendo su sueño en el Tour de France

Isaac del Toro está cumpliendo un sueño en el Tour de France, el atleta mexicano dejó en claro que competir en esta Gran Vuelta era una meta en su vida profesional y después de ganar una etapa la felicidad del Torito era notoria.

Gracias a Tadej Pogacar, Isaac del Toro pudo atravesar la meta en el primer puesto. Su compañero le cedió el triunfo al mexicano para celebrar todos juntos un triunfo histórico.

Las siguientes etapas serán claves en la búsqueda de llevarse el título y si Del Toro y Pogacar siguen trabajando de la mano, podrían recuperar posiciones y quedarse con el título.

DCO